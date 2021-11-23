  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İngiliz son dakika olarak duyurdu! 100 milyar dolarla Türkiye'ye geliyor

Az önce dünyaya ilan ettiler: İran'ı bombalamaktan başka çaremiz kalmadı

Babacan yine babalandı

Bakan Soylu, uluslararası toplantıda direk yüzlerine söyledi: Bunun bir uluslararası tavır olduğunu tahmin etmek güç değil

Milleti ayakta uyuttu özür diledi, aynı teraneyi yeniden uydurdu! Şimdi İYİ Partili 'trol'e kim inanır?

Erdoğan müjdeyi vermişti! TBMM'ye geldi

Almanya’da ‘ölüm listesi’ skandalı patlak verdi: Binlerce kişiyi öldürmeyi planlamışlar!

Faizci tayfanın yol kılavuzu bunlar mı? Dünyaca tanınan ekonomist normale dönüşün nasıl olacağını açıkladı

Birden ayağa kalkarak ‘Bu Türk akıllı’ demeye başladı! Cezayirli öğrenciye ‘sömürgecilik’ dersi

Altının 650 lira olacağını bilen ve sonra 800 diyen Haluk Özdil'den yeni uyarı: Dikkat, yatırımlar oraya yapılmalı
Korona Virüs KKTC'de vaka sayısında yeni rekor
Korona Virüs

KKTC'de vaka sayısında yeni rekor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında son 24 saatte 255'i yerel olmak üzere 314 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 21:34:00 -
KKTC'de vaka sayısında yeni rekor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) korona virüs salgınında günlük vaka sayılarında artış yaşanmaya devam ediyor. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 21 bin 435 test yapılırken, 255'i yerel olmak üzere 314 yeni vaka tespit edildiği ve salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek vaka sayısının kayıtlara geçtiği ifade edildi. Lefkoşa'da 91, Girne'de 88, Gazimağusa'da 45, Güzelyurt'da 10, Lefke'de 7 ve İskele'de 14 vaka görüldüğü kaydedildi. Son verilerle birlikte KKTC'de toplam vaka sayısı 26 bin 900'e ulaştı. KKTC'de son 24 saatte ise Covid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle, ülkede salgının başından bu yana Covid-19 kaynaklı 97 kişi hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık, 113 kişinin ise iyileşmesinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni asgari ücret ne kadar olacak 2022
Ekonomi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak 2022

Asgari ücret ne kadar oldu 2022 | Asgari ücretli çalışanlar 2022 yılında maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, asgari üc..
İngiliz son dakika olarak duyurdu! 100 milyar dolarla Türkiye'ye geliyor
Ekonomi

İngiliz son dakika olarak duyurdu! 100 milyar dolarla Türkiye'ye geliyor

İngiliz haber sitesi, Yarın Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yüz yüze görüşme gerçekleştirecek olan Birleşik Arap Em..
Bayraktar TB3 için kritik gelişme! Canlı yayında duyurdu
Gündem

Bayraktar TB3 için kritik gelişme! Canlı yayında duyurdu

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Bayraktar TB3 S/İHA’da kullanılacak PD170 motorunun teslim edildiğini ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay