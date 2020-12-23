KKTC'de son 24 saatte 7 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 7 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 1440'a yükseldiğini duyurdu.

Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saatte 5 bin 559 test yapıldığını, 7 pozitif vakaya rastlandığını ve 12 kişinin taburcu edildiğini bildirdi.

Pozitif vakalardan 2'sinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu kaydeden Pilli, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu aktardı.

Pilli, 192 kişinin tedavisinin sürdüğünü, yoğun bakımda ise hasta bulunmadığını ifade etti.

KKTC'de virüs nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi.

- Rum kesiminde 477 yeni vaka

Rum basınındaki habere göre, son 24 saatte 477 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 14 bin 188 test yapıldığını, 477 yeni vaka tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 18 bin 883'e yükseldiğini açıkladı.

Virüs nedeniyle son 24 saatte 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, can kaybı sayısının 104'e yükseldiği belirtildi.

Alithia gazetesindeki habere göre, Rum kesimine Pfizer şirketinin ilk aşı partisinin cumartesi gelmesi ve pazar günü ise aşılamanın başlaması bekleniyor.