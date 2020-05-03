  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

KKTC’de 16 gündür yeni korona vakası tespit edilmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 16 gündür yeni korona virüs vakası tespit edilmedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 22:41:30 -
KKTC’de 16 gündür yeni korona vakası tespit edilmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 16 gündür yeni korona virüs vakası tespit edilmedi.


Korona virüs salgını dünyada yayılmaya devam ederken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) sevindirici haber geldi. KKTC Sağlık Bakanlığı, tarafından bugün yapılan açıklamada son 24 saatte 507 kişiye korona virüs testi yapıldığı aktarılırken, herhangi yeni bir vakaya rastlanılmadığı açıklandı. Bakanlık, 16 gündür KKTC’de yeni vaka tespit edilmediğini duyururken, en son vakanın 17 Nisan tarihinde tespit edildiğini açıkladı. KKTC’de bugüne kadar 14 bin 9 kişiye test yapılırken, ilk vaka 10 Mart’ta Alman uyruklu bir turist olarak kayıtlara geçmişti.


KKTC’de 103 kişi virüsü yenerek taburcu olurken, sadece 1 kişi hastanede tedavi altında tutuluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı