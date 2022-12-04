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Gündem KKTC ziyareti Yunanistan'ı fena sarstı: Endişe verici
Gündem

KKTC ziyareti Yunanistan'ı fena sarstı: Endişe verici

Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Joof'un KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaret Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) paniğe yol açtı. Türkiye'nin Afrika'da güçlendiği bir dönemde KKTC'yi tanıma girişimlerini tersine çevirmenin zor olacağı uyarısında bulunan Yunan basını, "Gambiya ile olan gelişme endişe verici ve küçümsenmemeli" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-04 15:20:00 -
KKTC ziyareti Yunanistan'ı fena sarstı: Endişe verici

Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Badara Joof'un KKTC ziyareti Yunan ve Rumları endişelendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın KKTC Cumhurbaşkanlığında kabul ettiği Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joof'un ziyareti için Yunan basını, "Olumsuz olarak nitelendirilen bir gelişme" ifadelerini kullandı.

Yabancı devlet yöneticilerinin KKTC'ye doğrudan ziyaret etmeye başladığına vurgu yapılan haberde "Gambiya, Afrika'da küçük bir ülke olabilir ama vereceği zarar öngörülemez" denildi.

Joof'un ziyaretinin Türkiye'nin Lefkoşa yönetimini tanıma çabasının bir parçası olduğu belirten haberde, "Şimdiye kadar, Rum tarafı bu olasılığı uzak görüyordu. Elbette Türkiye ve KKTC için zor bir görev olarak görüyoruz ama takip ettiğimiz ve ilgilenmemiz gereken adımlar atılıyor" ifadeleri yer aldı.

Joof'un "Bizim dış politikamız başkaları tarafından dikte edilmiyor. KKTC ile menfaatimiz uyuyorsa ve iki ülke için kazan kazan durumumuz söz konusu ise neden olmasın. Başkalarının ne düşündüğünün önemi yok" sözlerine haberde yer verildi.

Azerbaycan, Pakistan, Bangladeş'in Kuzey Kıbrıs'ı ziyaret ettiğinden bahseden Yunan basını, Gambiya Devlet Başkan Yardımcısı Joof'un KKTC ziyaretinin bir uyarı atışı olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti. Haberde şu ifadeler yer aldı;

"Joof, direkt olarak zikretmemiş olsa da çeşitli pozisyonlarla kuzeyin tanınmasını ima etmiştir. Bütün bu hamleler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için yaptığı resmi olarak tanınma çağrısına dayanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmayla bu planın hayata geçirilmesi için çalışmaların başlatılmasının sinyalini verdi. Ve çeşitli tahminlerin işaret ettiği gibi kuzey topraklara yapılan ziyaretlerde süreklilik olacaktır."

KKTC'ye benzer ziyaretlerin devam edeceğini belirten Yunan basını, "Soru, Rum yönetimin nasıl hareket ettiğidir. Türkiye'nin Afrika'da ilerlediği bir dönemde Kuzey Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeleri tersine çevirmek zor olabilir. Gambiya ile olan gelişme endişe verici ve küçümsenmemeli" değerlendirmesinde bulundu.

Star Gazetesi

 

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