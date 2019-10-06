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KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan Yunanistan’a tepki

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis oldubitti arıyorsa doğru yere baksın, Kıbrıs Rum liderliğinin faaliyetlerine baksın." dedi.

06 Ekim 2019 Pazar 07:36
KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’dan Yunanistan’a tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, "Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis oldubitti arıyorsa doğru yere baksın, Kıbrıs Rum liderliğinin faaliyetlerine baksın. Kıbrıs Rum tarafının Türkiye’nin kıta sahanlığı içerisine giren alanlarda lisans vermeye başlaması, hatta öncesinde buralarda Türk kıta sahanlığı ile çakışan parseller ilan etmeye kalkışması uluslararası hukukun ihlalidir." dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) açıklama yapan Bakan Özersay, Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerini "oldubitti yaratma taktiği" olarak tanımlayan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e tepki gösterdi. Özersay, KKTC olarak Türkiye’nin kendi kıta sahanlığı içerisinde sondaj faaliyetleri yürütmesine destek vermeye devam edeceklerini yineleyerek şöyle konuştu:

"Yunanistan Başbakanı oldubitti arıyorsa doğru yere baksın, Kıbrıs Rum liderliğinin faaliyetlerine baksın. Kıbrıs Rum tarafının Türkiye’nin kıta sahanlığı içerisine giren alanlarda lisans vermeye başlaması, hatta öncesinde buralarda Türk kıta sahanlığı ile çakışan parseller ilan etmeye kalkışması uluslararası hukukun ihlalidir."

Miçotakis’e durumu çarpıtmama çağrısında bulunan Özersay, "Rum tarafı bizim haklarımızı, Kıbrıs Türklerinin haklarını ENI ve TOTAL firmalarına yasa dışı lisans vererek gasp etmeye çalışırken Yunanistan neden sesini çıkarmıyor?" diye sordu.

Özersay, Kıbrıs’ın tamamında ve etrafındaki tüm deniz alanlarında Kıbrıslı Türklerin meşru hak ve menfaatleri bulunduğunu ve bunu yok saymaya kalkanların bölgede gerginliğe ve istikrarsızlığa hizmet ettiğini vurguladı.

Doğu Akdeniz bölgesinde sorunların çözümünün Kıbrıs Türk halkının da söz sahibi olduğunun kabul edilmesiyle mümkün olacağını dile getiren Özersay, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk tarafı da dahil tüm ilgili tarafların masaya oturarak doğal kaynaklar konusunda çözüm olmasa da işbirliği yapmaya başlaması tek çıkış yoludur. Bölgede çatışmaya değil, barışa ve istikrara hizmet etmek isteyen herkes bu konuda işbirliği yapmaya rıza göstermelidir. Tüm uluslararası aktörleri bu gerçeği görmeye ve Kıbrıs Rum liderliğini doğal zenginliklerin Kıbrıslı Türkler ile işbirliği yapılarak paylaşmaları yönünde masaya oturtmak için adım atmaya davet ediyoruz."

 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 07:36
  1. KKTC
  2. tepki
  3. Yunanistan
  4. Anadolu Ajansı

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