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Aktüel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek"
Aktüel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 20:25:35 -
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek"
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