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Aktüel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Verdiğim her sözü tutacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım"
Aktüel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Verdiğim her sözü tutacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım"

Yeniakit Publisher
2020-10-18 20:36:50 -
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Verdiğim her sözü tutacağım. Herkesin cumhurbaşkanı olacağım"
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