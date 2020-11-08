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Aktüel KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasını kutladı:
Aktüel

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasını kutladı:

"Dağlık Karabağ'da kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasını sevinçle karşılıyoruz. Gardaşımızın zaferi kutlu olsun"

Yeniakit Publisher
2020-11-08 15:50:37 -
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan'ın Şuşa'yı işgalden kurtarmasını kutladı:

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtarmasına ilişkin, "Gardaşımızın zaferi kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan ordusunun Şuşa kentini işgalden kurtarmasını sevinçle karşıladıklarını belirtti.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği mücadeleyi desteklerini vurgulayan Tatar, "Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarılmasını sevinçle karşılıyoruz. Gardaşımızın zaferi kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

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