Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek genel seçimlere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Seçimlerin ülkenin geleceği açısından önemine dikkat çeken Üstel, "UBP bu ülkenin istikrarıdır, geleceğidir" dedi. Ünal Üstel, 6 Aralık’ın bir kader günü olacağını belirterek, gelecek 5 yılın ve KKTC’nin kuruluşunun 50’nci yılına nasıl bir ülke olarak girileceğinin halkın iradesiyle belirleneceğini ifade etti.

UBP’nin Türklüğünden ve onurundan vazgeçmeyenlerin partisi olduğunu vurgulayan Üstel, Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadeleye dikkat çekerek, "Biz bu devleti tırnaklarımızla kurduk. O bayrağı kendi ellerimizle göndere çektik. Ulusal Birlik Partililer, ülkemize ve bayrağımıza gönül verenler, 6 Aralık günü onurla, gururla sandık başına gidecekler. Bundan hiç şüphem yok. Vatanımızı vatan görmeyenler ve bayrağımızı bayrak saymayanlar için 6 Aralık çok kötü bir gün olacak" dedi.

ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ

Kıbrıs meselesine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan KKTC Başbakanı Üstel, Kıbrıs Türk halkının iradesinin yok sayılmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, "Bu adanın federasyon adı altında Rum yönetimine ilhak edilmesine hiçbir zaman evet demedik. Buna asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. UBP’nin ülkeye kazandırdığı yatırımlara değinen Ünal Üstel, muhalefetin itirazlarına, protestolarına ve grevlerine rağmen birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Önümüzdeki 5 yıla ilişkin hedeflerini de projeye dönüştürdüklerini belirten KKTC Başbakanı, temel amaçlarının vatandaşların kendi ülkelerinde daha iyi şartlarda yaşamasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Milletvekili ve belediye başkanlığı seçimlerinin aynı gün gerçekleştirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üstel, muhalefet partilerinin büyük bölümünün bu düzenlemeye karşı çıktığını belirtti. Üstel, "Çünkü hükümetin icraatlarını yavaşlatmanın kendilerine siyasi fayda sağlayacağını düşündüler. Biz hükümet ortaklarımızla birlikte bu konuda taviz vermedik. Vatandaşımıza götürdüğümüz hizmetler aksamasın diye iki seçimin aynı gün yapılmasını sağladık" değerlendirmesinde bulundu. Seçim sisteminde yapılan değişikliklere de vurgu yapan Üstel, karma oyun siyasi partilere zarar verdiği ve seçmenin demokratik tercihinin sandığa yansımasını güçleştirdiği gerekçesiyle kaldırıldığını, tercihli oy uygulamasının ise korunduğunu belirtti.

6 ARALIK’TAN SONRA YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

UBP’nin seçimlere 50 milletvekili adayıyla katıldığını ve tüm adayların eşit olduğunu belirten Üstel, parti içerisinde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Vatandaşların eleştirilerini dikkate alacaklarını, eksiklikleri gidereceklerini ve yanlışları düzelteceklerini ifade eden Üstel, yeni dönemde temel altyapı sorunlarının tamamını çözmeyi hedeflediklerini söyledi. Ünal Üstel, "6 Aralık’tan sonra ülkemiz yeni bir istikrar dönemine uyanacak. Temel altyapı sorunlarımızın tamamını çözeceğiz. Ailelerimizi güçlendireceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz, annelerimiz, babalarımız ve yaşlılarımız için yeni fırsatlar, yeni imkanlar oluşturacağız. Halkımızın çağdaş, medeni ve müreffeh bir toplumda yaşaması için bütün gücümüzle çalışacağız. Ulusal Birlik Partisi kazanacak, ülkemiz kazanacak" ifadelerine yer verdi.