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Aktüel KKTC Başbakanı Tatar'dan Acil Durum Hastanesine ziyaret
Aktüel

KKTC Başbakanı Tatar'dan Acil Durum Hastanesine ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-10-16 14:16:50 -
KKTC Başbakanı Tatar'dan Acil Durum Hastanesine ziyaret

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, inşaatı devam eden Acil Durum Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Başbakan Tatar, Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan Acil Durum Hastanesinin inşaat alanını ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Tatar, hastane içerisinde bulunan ve kısa süre önce faaliyete giren PCR testi merkezine de ziyarette bulundu.

İnşasına ağustosta başlanan hastanenin kısa sürede hizmete girmesi öngörülüyor.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da Tatar'a eşlik etti.

- 100 yatak ve 24 yoğun bakım kapasitesi

Acil durum hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere, toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacak.

Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek.

Hastanenin bir laboratuvarı, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin bulunduğu görüntüleme merkezi de olacak.


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