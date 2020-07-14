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KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Ermenistan bedelini ödeyecektir

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Azerbaycan'a kalleş saldırıyla ilgili "Yaptıkları asla Ermenistan'ın yanına kar kalmayacak, Ermenistan eninde sonunda bu saldırganlığının bedelini ödeyecektir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 20:12:00 -
KKTC Başbakanı Ersin Tatar: Ermenistan bedelini ödeyecektir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerilime ilişkin, "Yaptıkları asla Ermenistan'ın yanına kar kalmayacak, Ermenistan eninde sonunda bu saldırganlığının bedelini ödeyecektir" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerilime yönelik yazılı açıklama yaptı. Son günlerdeki Azerbaycan'a yönelik Ermeni saldırılarını kınayan Başbakan Tatar, "Ermenistan Kafkaslarda barış ve huzuru engellemeye devam ediyor. Karabağ'ı haksız bir şekilde işgalinde tutmayı sürdüren Ermenistan'ın son günlerde Azerbaycan'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesi bunun yeni bir kanıtıdır. Ancak Azerbaycan devleti Ermeni saldırılarını başarısızlığa uğratabilecek kapasiteye sahiptir ve nitekim öyle de olmaktadır" dedi.

"Ermenistan bu saldırganlığının bedelini ödeyecektir"

Başbakan Tatar, "Ne var ki Ermenistan'ın saldırıları sonucu Azerbaycanlı kardeşlerimizden şehit olanlar, yaralananlar vardır. Öncelikle, şahsım ve hükümetimiz adına şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ve Azerbaycan devletine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Tatar, "Kıbrıs Türk halkı her zaman haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Yaptıkları asla Ermenistan'ın yanına kar kalmayacak, Ermenistan eninde sonunda bu saldırganlığının bedelini ödeyecektir" dedi.

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