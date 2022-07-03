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Aktüel KKTC 3. Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı!
Aktüel

KKTC 3. Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı!

KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, kaldırıldığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 14:49:00 -
KKTC 3. Cumhurbaşkanı hastaneye kaldırıldı!

YENİ AKİT  ANKARA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Önlem amaçlı hastaneye yatırılan Eroğlu’nun ileri düzey tetkik ve tedavileri devam ediyor.

Yüksek tansiyon şikayetiyle geldi

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nden yapılan açıklamada; “Sayın Cumhurbaşkanımız Derviş Eroğlu, yüksek tansiyona bağlı şikayetleri nedeniyle, hastanemizde önlem amaçlı gözlem altına alınmıştır. Sayın Eroğlu’nun sağlık durumu ile ilgili endişe yaratacak bir durum bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

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