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Aktüel KKK darbe davasına devam edildi
Aktüel

KKK darbe davasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 17:07:54 -
KKK darbe davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan tarafından dava dosyasına gelen belgelerin okunup duruşma zaptına yazdırılmasının ardından cumhuriyet savcısından görüşü soruldu.

Savcı, dava dosyasına gelen belgeler hakkında bir talebinin bulunmadığını ifade etti ve tutuklu sanıkların üzerlerine atılı suçların katalog suçlardan olması, atılı suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığı ile atılı suçların ceza üst sınırlarının dikkate alınarak mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcılık görüşünün ardından sanıklar ve avukatların ek savunmalarıyla talepleri alındı.

Sanıklardan eski yarbay Tanju Aydıncık, 15 Temmuz gecesi KKK'ye bağlı birliklere çekilen sıkıyönetim mesajlarını kaleme almakla suçlandığını hatırlatarak, söz konusu mesajların sanık eski tuğgeneral Adem Boduroğlu tarafından zorla kendisine yazdırıldığını ifade etti. Dinlenen tanıkların da bu durumu teyit ettiğini aktaran Aydıncık, üzerine atılı suçları kabul etmediğini belirterek tahliye talebinde bulundu.

Sanık eski yarbay İdris Aygün, yargılanmaya başladığı günden bu yana dava dosyasına aleyhte bir delilin eklenmediğini, suçsuz olduğunu savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

Cep telefonu incelemesine ilişkin rapor hakkında konuşan sanık eski teğmen Ramazan Bingöl, telefonunda suç unsuruna rastlanılmadığını söyledi. Darbe girişimine katılmadığını öne süren Bingöl, yaşananları televizyondan öğrendikten sonra odasından çıkmadığını, suçsuz olduğunu savundu.

Sanık eski astsubay Yalçın Kızılçam ise darbe girişiminden bugüne haksız yere tutuklu bulunduğunu öne sürdü. Mahkemenin tutukluluk inceleme sonrası vereceği kararı gerekçeli şekilde açıklamasını talep eden Kızılçam, tahliyeye yönelik bir talepte bulunmayacağını dile getirdi.

Bazı tutuklu sanıkların da tahliye taleplerinin alınmasının ardından duruşma yarına bırakıldı.​​​​​​​


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