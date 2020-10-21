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Aktüel KKK darbe davasına devam edildi
Aktüel

KKK darbe davasına devam edildi

Duruşmada, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı olarak görev yapan tutuklu sanık eski tuğgeneral Adem Boduroğlu esasa ilişkin savunma yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 17:57:08 -
KKK darbe davasına devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) karargahındaki eylemlerine ilişkin 132 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde yapılan duruşmada, olay tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı Cari Harekat ve Komuta Kontrol Daire Başkanı olarak görev yapan tutuklu sanık eski tuğgeneral Adem Boduroğlu esasa ilişkin savunma yaptı.

Darbe girişiminden sonra sözde sıkıyönetim listesinde adı bulunduğu için merkez komutanlığına gönderildiğini anlatan Boduroğlu, listede adının yer almasının kendi iradesinin dışında olduğunu öne sürdü.

Olay günü harekat merkezini ele geçirdiği yönündeki iddiaları reddeden Boduroğlu, "Orada ele geçirilecek bir durum yok. İçerlerde kriptolu telefon hattı var. Bu telefonlardan ne ben ne Erhan Caha ne Ali Rıza Çağlar darbeye yönelik konuşmamış. Darbe yöneticisi olsam bu kriptolu telefonla sağa sola emir verir, konuşma yapardım. Hem burayı ele geçireceğime muharebe merkezini ele geçirirdim." ifadelerini kullandı.

Olay günü 23.00'ten sonra mesaiye geldiğini, personele kamuflaj giymesi ve silahlanmaları yönünde talimat vermediğini ileri süren Boduroğlu, "Bu nasıl darbe başkanım, bu nasıl yöneticilik?" diye konuştu.

Boduroğlu, darbe girişimi sırasında görevini yerine getirmeyenlerin bulunduğunu iddia ederek, yargılanmaları gerektiğini savundu.

Tekrar göreve çağırılması durumunda, vazifesinin başına geçeceğini ifade eden Boduroğlu, suçsuz olduğunu söyleyerek beraat talebinde bulundu.

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