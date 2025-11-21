Geceleri tırnaklara diş macunu sürenler artıyor! Gerçekten işe yarıyor mu?

Sosyal medyada son dönemin ilginç güzellik akımı gündemden düşmüyor. Pek çok kişi, geceleri tırnaklarına diş macunu sürerek sabaha daha parlak ve güçlü tırnaklara kavuştuğunu iddia ediyor. Kısa sürede binlerce kişinin denediği bu yöntem, tırnak yüzeyindeki matlığı azaltmasıyla dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, bu uygulamanın kalıcı bir bakım sağlamadığını, sadece geçici bir parlaklık verdiğini belirtiyor.