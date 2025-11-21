  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Aktüel
7
Yeniakit Publisher
Geceleri tırnaklara diş macunu sürenler artıyor! Gerçekten işe yarıyor mu?

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Geceleri tırnaklara diş macunu sürenler artıyor! Gerçekten işe yarıyor mu?

Sosyal medyada son dönemin ilginç güzellik akımı gündemden düşmüyor. Pek çok kişi, geceleri tırnaklarına diş macunu sürerek sabaha daha parlak ve güçlü tırnaklara kavuştuğunu iddia ediyor. Kısa sürede binlerce kişinin denediği bu yöntem, tırnak yüzeyindeki matlığı azaltmasıyla dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, bu uygulamanın kalıcı bir bakım sağlamadığını, sadece geçici bir parlaklık verdiğini belirtiyor.

1
#1
Foto - Geceleri tırnaklara diş macunu sürenler artıyor! Gerçekten işe yarıyor mu?

Evdeki malzemelerin güzellik rutinlerindeki etkisi inkâr edilmez bir gerçek. Bu malzemelerden biri de diş macunu. Yatmadan önce tırnaklarınıza diş macunu sürme fikri son yıllarda büyük ilgi görüyor. Birçok kişi bu yöntemin tırnakları gerçekten beyazlatıp beyazlatmadığını, güçlendirip güçlendirmediğini, hatta uzamasını teşvik edip etmediğini merak ediyor.

#2
Foto - Geceleri tırnaklara diş macunu sürenler artıyor! Gerçekten işe yarıyor mu?

DİŞ MACUNU TIRNAKLARI BEYAZLATIR MI? Diş macununun içindeki hafif aşındırıcı maddeler (örneğin baking soda) tırnak yüzeyindeki yüzeysel sararmayı geçici olarak azaltabilir. Bu yüzden bazı kişiler tırnaklarının daha beyaz göründüğünü söylüyor.

#3
Foto - Geceleri tırnaklara diş macunu sürenler artıyor! Gerçekten işe yarıyor mu?

FAYDASI Yüzeysel lekeleri geçici olarak açabilir.

#4
Foto - Geceleri tırnaklara diş macunu sürenler artıyor! Gerçekten işe yarıyor mu?

DEZAVANTAJ: Tırnak ve tırnak etlerini kurutabilir. Düzenli kullanımda çatlama ve incelmeye yol açabilir. Uzun süre bekletmek tahrişe neden olabilir. Bu nedenle uzmanlar tarafından gece boyunca tırnakta bırakılması önerilmez.

#5
Foto - Geceleri tırnaklara diş macunu sürenler artıyor! Gerçekten işe yarıyor mu?

DAHA GÜVENLİ VE ETKİLİ ALTERNATİFLER Tırnaklarını hem beyazlatmak hem güçlendirmek istiyorsan, aşağıdaki yöntemler çok daha sağlıklı: 1. Limon + Karbonat Maskesi Yüzeysel sararmada etkili ve diş macununa göre daha naziktir. 2. Zeytinyağı ile Nemlendirme Tırnak etlerini besler, kırılmayı azaltır.

#6
Foto - Geceleri tırnaklara diş macunu sürenler artıyor! Gerçekten işe yarıyor mu?

3. Hindistan Cevizi Yağı Bakımı Düzenli kullanımda tırnakları güçlendirir. 4. Oje Molası Vermek Sürekli oje kullanımı sararmaya neden olur. Haftada 1–2 gün tırnakları dinlendirmek büyük fark yaratır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

iki cihanın güneşi

akit şimdi de manikürcü mü oldun
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Kızlı erkekli tekneler.. ODTÜ’lü erkek, Hacettepe’li kız ve ..!
Gündem

Kızlı erkekli tekneler.. ODTÜ’lü erkek, Hacettepe’li kız ve ..!

Yazar Ali Karahasanoğlu, ODTÜ ve Hacettepe öğrencilerinin karıştığı tecavüz davası üzerinden, laikçi medya ve çevrelerin ikiyüzlülüğünü sert..
Türkiye için korkunç tehlike! Maalesef kritik eşik açıldı
Gündem

Türkiye için korkunç tehlike! Maalesef kritik eşik açıldı

Türkiye'nin sosyal güvenlik yapısı, tarihinin en derin krizlerinden birine doğru sürükleniyor. Ülke genelinde tam 21 ilde emekli, dul ve yet..
Alevileri kışkırtmaya kalktı
Gündem

Alevileri kışkırtmaya kalktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sultangazi mitinginde yaptığı açıklamalarla Alevileri kışkırtmaya kalktı.
Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar
Dünya

Yunanistan’dan Rusya'yı kızdıran karar

Rusya, Yunanistan’ın Ukrayna ile insansız su üstü aracı üretme kararına tepki gösterdi

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı
Dünya

Beyaz Saray’ın bile haberi yokmuş! ABD’nin İsrail Büyükelçisi fena yakalandı

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, İsrail adına casusluk yaptığı gerekçesiyle 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 2015'te şartlı ta..
Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!
Siyaset

Kinleri bir gün bile azalmadı! CHP’li Belediye Başkanı: Menderes dirilip tekrar asılsın!

Bazı hatalarına rağmen Müslüman Türk halkının manevi değerlerine sahip çıkan ve kemalist darbeciler tarafından idam edilen eski başbakan Adn..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23