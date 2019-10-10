“Kızları bilim için destekliyoruz”

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için bir mesaj yayınladı. Kız çocuklarının bilim ve teknolojiye yönelmesi ve bu alanda kendilerini geliştirmeleri için desteklenmelerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Güler Sabancı, “Bilimin ve yeteneğin cinsiyeti yoktur, sadece ön yargılar vardır. Bilim ve teknolojide elde edilen sonuçlar da bunun ispatıdır. Hayallerinin peşinden giden kız çocuklarının yanındayız” ifadelerini kullandı.