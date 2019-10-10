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“Kızları bilim için destekliyoruz”

11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için bir mesaj yayınlayan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, bilim yolunda kız çocuklarını desteklediklerini açıkladı.

10 Ekim 2019 Perşembe 12:10
“Kızları bilim için destekliyoruz”

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için bir mesaj yayınladı. Kız çocuklarının bilim ve teknolojiye yönelmesi ve bu alanda kendilerini geliştirmeleri için desteklenmelerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Güler Sabancı, “Bilimin ve yeteneğin cinsiyeti yoktur, sadece ön yargılar vardır. Bilim ve teknolojide elde edilen sonuçlar da bunun ispatıdır. Hayallerinin peşinden giden kız çocuklarının yanındayız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 12:10
  1. Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı
  2. Birleşmiş Milletler
  3. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü
  4. bilim ve teknoloji
  5. Güler Sabancı

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