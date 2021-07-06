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Sağlık Kızının aşısını kendi elleriyle yaptı! Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı
Sağlık

Kızının aşısını kendi elleriyle yaptı! Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kızının aşısını kendi elleriyle yapan hemşire annenin görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 17:47:00 -
Kızının aşısını kendi elleriyle yaptı! Bakan Koca sosyal medyadan paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Aydın Devlet Hastanesi’nde görevli hemşirenin virüsü bulaştırdığı kızının sağlığına kavuşmasının ardından aşısını kendisinin uyguladığını duyurdu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları son sürat devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ’anne kız aşıda’ başlığı ile yaptığı paylaşım ile aşının önemine dikkat çekti.

Kızının aşısını kendi elleriyle yaptı

 

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ANNE KIZ AŞIDA. 26 yıllık hemşire Ülkü Arslan, Aydın Devlet Hastanesinde görevli. Covid-19’a yakalandığında hastalığı kızına da bulaştırdı. Sağlığına kavuşunca kızının aşısını kendi elleriyle yaptı. Çalıştığı poliklinikte günde ortalama 2.400 kişiye aşı uygulanıyor" ifadelerine yer verdi.

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