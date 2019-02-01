Kızını uyurken öldürüp oğlunu aradı Adana'nın Kozan ilçesinde bir adam 18 yaşındaki kızı Tuğçe Tatar'ı uyurken öldürerek oğlunu arayıp Tuğçe'yi yanlışlıkla vurduğunu söyledi.

Korkunç cinayet, Tavşantepe Mahallesi'nde üzerindeki bir evde meydana geldi. Tuğçe Tatar (18) adlı genç kız gece geç saatlerinde uykusunda tüfekle vurularak öldürüldü. Oğlunu aradı: Yanlışlıkla vurdum İddiaya göre, genç kızın babası K.T. gece geç saatlerinde oğlunu telefonla arayarak kızını yanlışlıkla vurduğunu ve kendisinin de ilaç içtiğini söylediği, oğlunun ise bu durum üzerine polis ekiplerine haber verdiği öğrenildi. Olay yerine gelen ekipler kapıyı açması için K.T.’ye seslendi. Polisler çağrısına cevap alamayınca kapıyı zorla açtılar. Ekipler genç kızı vurulmuş halde bulurken, genç kızın babası K.T.’yi gözaltına aldı.

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