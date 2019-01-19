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Kızıltepe'de 'park etme' kavgası: 3 yaralı 2 gözaltı

Mardin Kızıltepe'de bulunan Şanlıurfa Caddesi'nde 2 grup arasında park yüzünden çıkan kavgada, 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 17:40
Kızıltepe'de 'park etme' kavgası: 3 yaralı 2 gözaltı

Mardi'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında park etme nedeniyle çıkan, sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. Kavga anı, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, Kızıltepe ilçesindeki Şanlıurfa Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki iş yerinin önüne aracını park eden kişi ile iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. İki tarafında yakınlarının katılmasıyla tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopalarla saldırırken kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle bitirdi. Kavga sırasında yaralanan 3 kişi bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili 2 kişi ise gözaltına alındı. 

Kavga anları mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde tarafların sopalarla birbirlerine saldırdığı görülüyor.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 17:40
  1. Şanlıurfa
  2. Mardin
  3. Kızıltepe
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