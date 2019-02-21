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Kızıltepe’de amca çocuklarının kurduğu takım Play-offa yükseldi

offa yükselme başarısı gösterdi.

21 Şubat 2019 Perşembe 12:57
Kızıltepe’de amca çocuklarının kurduğu takım Play-offa yükseldi

offa yükselme başarısı gösterdi.


Türkiye Voleybol Federasyonu 2. lig 5. Grup’ta 2.Lig’e çıktıkları ilk sezonda şampiyonluk mücadelesi veren amca çocuklarının kurduğu Kızıltepe Cevhertepespor Kulübü voleybol takımının başarısı göz doldurdu. Kendi köylerinin ismini verdikleri Cevhertepespor ligde oynadığı 17 maçın 16’sından galibiyetle ayrıldı. Malatya’da oynanacak Play-off maçlarına katılma hakkını elde eden Cevhertepe voleybol takımı 1. Lig’e çıkmaya bir adım daha yaklaştı. Sarı kırmızılı takım Play-off maçlarını da kazanarak 1. Lig’e yükselmek istiyor.


Cevhertepe Kulübü Başkanı Turgut Cevheroğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu 2 Ligi’nde mücadele eden takımlarının oynadıkları 17 maçta 16 galibiyet elde ettiğini söyledi. Cevheroğlu, “Kızıltepe Cevhertepespor Kulübü voleybol takımımız Türkiye’de ilk 16 takım arasına girmeyi garantiledi. Takımımız Malatya’da düzenlenecek 1 Lig’e çıkma Play-off maçlarına katılma hakkını elde etti. Takımımızın rakipleri Konya Pema Koleji, İzmir Saint Josept ve ilçemizin bir diğer takımı Kızıltepe Eğitimspor takımları olacak. Play-off maçlarında başarılı olarak temsil ettiğimiz Kızıltepe’nin, Mardin’in adını duyuracağımıza inanıyoruz. Bölgede sadece futbolun olmadığını ve salon sporlarının da üst liglerde oynandığını göstermek istiyoruz.Sporcularımızın çoğunu ilçe dışından transfer ettik, çok iddialı bir takım kurduk. Malatya’ya gitmek için bir sponsor arıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 12:57
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