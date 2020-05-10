Kızıltepe Vefa Sosyal Destek Grubundan 100 yaş ve üstü kadınlara Anneler Günü sürprizi

Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa sosyal Destek Grubu ekipleri, 100 yaş ve üstü kadınların Anneler Gününü kutladı.

Kızıltepe Kaymakamlığına bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri Anneler Günü kapsamında ilçedeki 100 yaş ve üstü 21 anne ile 4 şehit yakını kadını ziyaret ederek bu özel günlerini kutladı. Ekipler annelere üzerine mum yaktıkları yaş pasta ve çeşitli hediyeler verdi.

Büyük sevinç yaşayan anneler ekiplere teşekkür etti. 108 yaşındaki Nurı Morçiçek, ekiplere dua etti. Morçiçek, böyle anlamlı bir günde hatırlanmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi.

107 yaşındaki Husni Yılmaz da Vefa Sosyal Destek Grubu ekibini karşısında görünce büyük sevinç yaşadı. Yılmaz, hediyeler için Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam’a teşekkürlerini iletti.