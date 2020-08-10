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Aktüel

Kızılırmak'ta boğulan baba ve 2 çocuğunun cenazeleri Kayseri'de defnedildi

Yeniakit Publisher
2020-08-10 13:18:30 -
Kızılırmak'ta boğulan baba ve 2 çocuğunun cenazeleri Kayseri'de defnedildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de girdikleri Kızılırmak'ta boğulan baba ve 2 çocuğunun cenazeleri, toprağa verildi.

Gezmek için gittikleri Sarıoğlan ilçesinde girdikleri Kızılırmak'ta boğulan İsmail Çoban (38) ile çocukları Eyüp (14) ve Azra'nın (10) cenazeleri, Kocasinan ilçesine bağlı Akçatepe Mahallesi'ne getirildi.

Cenazeler, Akçetepe Mezarlığı'nda öğle vakti kılınan namazın ardından defnedildi.

Eyüp Çoban'ın tabutuna Galatasaray forması konuldu, yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin alındığı cenazeye, Çoban'ın eşi ve 2 çocuğunun yanı sıra yakınları ve iş arkadaşları da katıldı.

Sarıoğlan ilçesinde dün Kızılırmak'a giren baba İsmail Çoban, çocukları Eyüp ve Azra akıntıya kapılarak boğulmuştu.

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