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Aktüel Kızılhaç, Gazze'de elektrik üretiminin durmasının etkilerine karşı uyardı
Aktüel

Kızılhaç, Gazze'de elektrik üretiminin durmasının etkilerine karşı uyardı

Yeniakit Publisher
2020-08-19 00:25:42 -
Kızılhaç, Gazze'de elektrik üretiminin durmasının etkilerine karşı uyardı

GAZZE (AA) - Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'deki tek elektrik santralinin kapalı kalmaya devam etmesinin, sağlık sektörü ve insani alanda yapacağı etkiler konusunda uyarıda bulundu.

ICRC'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, günlük 8 saat verilen elektriğin 3-4 saate düşmesinin Gazze'de zaten kırılgan olan sağlık sektörü üzerindeki yükü artırdığı vurgulandı.

Açıklamada, elektrik kesintisinin vatandaşların suya ulaşımını da zorlaştıracağı ve buna bağlı olarak çevresel sıkıntıların baş göstereceği ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki Elektrik Dağıtım Şirketi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukayı sıkılaştırması sebebiyle elektrik santraline yakıt temin edilemediği ve bu yüzden, normalde yüzde 75 kapasiteyle çalışan santralde üretimin tamamen durduğu belirtilmişti.

İsrail, 12 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanma mesafesini 15 milden 8 mile düşürmüş, daha sonra bölgeye akaryakıt girişini yasaklamıştı.

- Gazze'deki elektrik krizi

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.

Bölgenin tek elektrik santrali, gerekli yakıt sağlanamadığı için tam randımanlı çalıştırılamıyor.

Elektrik dağıtımını gerçekleştiren şirketin verilerine göre, Gazze Şeridi günlük 560 megavat elektriğe ihtiyaç duymasına rağmen bu miktarın sadece 205 megavatı temin edilebiliyor. Bu da endüstri gibi üretimin yapıldığı sektörler ile kamu hizmeti sunan hastaneler, belediyeler ve kamu binalarının yanı sıra halkı da doğrudan olumsuz etkiliyor.



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