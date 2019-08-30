Kızılcahamam’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yılı kutlandı

ANKARA (İHA) 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97’nci yıl dönümü , Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan törenle kutlandı.

Törene, Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Hamza Ocak, Askerlik Şubesi Başkanı, Siyasi parti ilçe başkanları, Emniyet Müdürü , Sivil Toplum kuruluşları başkanları, Kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kızılcahamam Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti tarafından Anıta çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

İstiklal marşının ardından, Tören günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanındaki törenin ardından Kızılcahamam Kaymakamlığı makamında Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Askerlik Şube Başkanı tebrikleri kabul etti.

Daha sonra protokol Şehit Fatih Duru Parkı’na geçerek, Şehit Anıt Ağacına ziyarette bulundular. Aşağı Merkez Camii İmam Hatibi Halit Özkan tarafından vatanımız için canını veren bütün şehitlerimize dua edilerek program sona erdi.