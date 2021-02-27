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Gündem Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu'nu uyardı
Gündem

Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Karaismailoğlu'nu uyardı

2 bin 71 metrelik Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projede iki eksik bulup Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu uyardı. Erdoğan, tünel girişindeki asfaltın iyi gözükmediğini ve çevre düzenlenmesinin bir an önce bitirilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 18:35:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden yaptığı canlı bağlantıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşası gerçekleştirilen Kızılcahamam-Çerkeş Tüneli'nin açılışını gerçekleştirildi.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesini Çankırı'nın Çerkeş ilçesine bağlayan 2 bin 71 metrelik tünelde iki eksik bulan Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu uyardı.

"Yüklenici firmayla görüşmenizde fayda var"

Erdoğan, "Tünel girişinde asfalt iyi gözükmüyor, bunu yüklenici firmayla görüşmenizde fayda var. Çevre düzenlenmesinin de bir an önce bitirilmesi gerekiyor" dedi.

 

 

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