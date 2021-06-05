Kızılay’ın helal içecekleri 30 ülkede

Yavuz Selim Erzincan

İnsani yardımda Türkiye’nin küresel ölçekte merhamet kucağı olan Kızılay, içecek sektöründe de dünyanın dev markalarıyla boy ölçüşüyor. Kızılay İçecek’in Afyonkarahisar fabrikası ile birlikte Erzincan fabrikasında üretilen sade madensularının yanına %100 doğal meyve aromalı madensuları da eklendi. Böylece Erzincan kaynağının zengin magnezyumu doğal meyve aromaları ile birleştirildi. Kızılay İçecek’in doğal mineralli gazlı içecekleri vişneli, karpuzlu, armutlu, mangolu, narlı, yeşil elmalı, portakal, bisküvi aromalı, elmalı olarak yakında marketlerdeki yerini alacak.

Yardımda da kalitede de bir numara

Gün geçtikçe yeni faydaları ortaya çıkan madensuyu, şifalı etkisi ve insan sağlığına katkılarıyla önemli bir konuma sahip GİMDES Helal Sertifikası bulunan Kızılay’ın içecekleri özellikle İslam coğrafyasında büyük ilgi görüyor. Kızılay İçecek’in madensuyu, Türkiye’de helal sertifikası bulunan ilk ve tek madensuyu olma vasfını taşıyor. Alanında eşsiz bir ürün grubunu tüketiciye sunan Kızılay İçecek AŞ, üretim hattını da büyütüyor. Kızılay İçecek, Türkiye’deki ikinci üretim tesisi olan Erzincan fabrikasının kapasitesini iki kat artırdı. Bu tesiste saatte 50 bin şişe olan üretim kapasitesi 60 bin şişeye yükseltildi. Sadece bu fabrikada saatte toplam 110 bin şişe üretim kapasitesine ulaşılması hedefleniyor. 2 bin 500 metrekare olan kapalı depo alanı ise 10 bin metrekareye çıkarıldı.

İhracat ağını genişletiyor

Erzincan’daki açılışta konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Türkiye’nin helal sertifikalı ilk ve tek madensuyunu ürettiklerini belirterek, 30 ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi. Sade madensuyunun yanı sıra yüzde 100 doğal meyve aromalı madensularınının üretimine de başladıklarını vurgulayan Kınık, Erzincan kaynağının zengin magnezyumunu doğal meyve aromaları ile birleştirilerek geniş çaplı bir ürün grubu meydana getirdiklerini anlattı. Yeni üretim hattı ile Kızılay’ın madensuyu ihracatının katlanarak büyüyeceğini aktaran Kınık, “Kızılay’ın en büyük gelir kaynaklarından birisi bu kuruluşlarımız. Geçen sene 30 milyonu aşkın insana el uzattık. Erzincan’ın ekşi suyunu da yakın zamanda dünya ile buluşturacağız.” Kızılay İçecek’in yeni üretim hattının açılış töreni; Erzincan Valisi Mehmet Makas, AK Parti Milletvekillleri Süleyman Karaman ile Burhan Çakır ve Belediye Başkanı Bekir Aksun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, MHP İl Başkanı Salih Aksu’nun katılımıyla yapıldı.

