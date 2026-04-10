Kızılay’dan İran’a 48 tonluk insani yardım

Türk Kızılay, ABD, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalardan etkilenen sivillerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 48 tonluk barınma ve hijyen malzemesinin yüklendiği tırlar yola çıktı. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, savaşların hiçbir zaman kazananı olmadığını belirterek, "Savaşlarda en büyük bedeli her zaman sivil halk ödüyor. Bizler Kızılay ve Kızılhaç hareketi olarak insani yardım ağı ve dünyanın sağduyusu olarak, savaşların sona ermesi çağrısını yineleyerek başlamak durumundayız. Çatışma ve savaş zamanlarında bir taraftan uluslararası insancıl hukuk ilkelerine ve Cenevre Sözleşmeleri'ne uyulması çağrısında bulunurken, diğer taraftan da kendi ağımız aracılığıyla sivil halkı korumak ve insani ihtiyaçları karşılamak için birlikte hareket eden bir federasyonuz" dedi.

"Yardım tırlarımızı uğurluyoruz"

Kısa sürede harekete geçtiklerini söyleyen Yılmaz, "İran Kızılayı'nın bu hafta barınma, hijyen malzemesi ve travma destekleriyle ilgili ihtiyaçlarını belirtmesi üzerine hızlı bir şekilde koordine olduk. Bugün de yardım tırlarımızı uğurluyoruz. Burada 48 bin tonu aşkın malzeme bulunuyor. Bu yardım dört tırdan oluşuyor ancak bunun bir başlangıç olduğunu vurgulamak isterim. İhtiyaçlar devam ettikçe 'Neye ihtiyacınız var?' sorusunu sormaya ve desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"90 milyonluk nüfusun 3,6 milyonu yerinden edilmiş durumda"

İran ile yapılan görüşmelere göre yaklaşık 3,6 milyon kişinin yerinden edildiğini belirten Yılmaz, "İran Kızılayı ile yaptığımız görüşmelere göre yaklaşık 90 milyonluk nüfusun 3,6 milyonu yerinden edilmiş durumda. 62 bin konut ve 20 bini aşkın ticari birim yok olmuş durumda. Hayatını kaybedenler ve yaralananlar da var. Bu durumdan İran Kızılayı da etkilenmiş durumda. İran Kızılayı'nın 17 hizmet merkezi, 94 ambulansı ve 3 helikopteri hasar almış durumda" diye konuştu.

"30 bin kişilik sıcak yemek dağıtıyoruz"

Türk Kızılay'ın İran'ın yanı sıra Lübnan ve Filistin'deki insani krizlere yönelik çalışmalarını da sürdürdüğünü belirten Yılmaz, "Gazze ve Filistin'den elimizi hiç çekmedik, çekmiyoruz. Şu anda 21'inci iyilik gemimizin malzemeleri sınırlı da olsa bölgeye ulaştırılıyor. Ancak Gazze'de günlük 600 tır girişine dair verilen sözler yerine getirilmiyor. Günlük yaklaşık 100 tır giriş yapabiliyor ve bu da operasyonları zorlaştırıyor. Buna rağmen her gün 30 bin kişilik sıcak yemek dağıtmaya devam ediyoruz. Yerel teminlerle Gazze halkının yanında olmaya çalışıyoruz. Lübnan Kızılhaçı ile de irtibat halindeyiz. Orada da yaralanmalar, can kayıpları ve yerinden edilmeler söz konusu. İhtiyaç duyulduğu anda yardımlarımızı göndermeye hazırız" ifadelerini kullandı.

