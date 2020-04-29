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Aktüel

Kızılay’dan evlere Ramazan pidesi

Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi tarafından evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara Ramazan pidesi dağıttı.

2020-04-29 13:27:20 -
Kızılay’dan evlere Ramazan pidesi

Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi tarafından evden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara Ramazan pidesi dağıttı.


Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi, Gençlik Kolları üyeleri ve gönüllüleri Vefa Sosyal Destek Grubunda gönüllü olarak yer alarak, Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara pide ve su dağıttılar. Daha önceden de evlere temizlik malzemesi ulaştıran Türk Kızılay’ı Bilecik Şubesi’nin çalışmalar Ramazan ayı boyunca süreceği öğrenildi.

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