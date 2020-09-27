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Aktüel Kızılay, UV ışınlarla hijyenik hale getirilen maskeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
Aktüel

Kızılay, UV ışınlarla hijyenik hale getirilen maskeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-27 14:46:28 -
Kızılay, UV ışınlarla hijyenik hale getirilen maskeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, ultraviyole (UV) ışınlarla hijyenik hale getirilen maskeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Türk Kızılay'dan yapılan açıklamaya göre, insani yardıma yönelik Ar-Ge faaliyetleriyle ortaya koyduğu ürünlerin kalitesini üst noktalara taşıyan Kızılay, uzun bir süredir günlük yaşantının bir parçası haline gelen cerrahi maskeleri de titizlikle üretiyor.

Kızılay, Ankara'daki Etimesgut Yerleşkesi'nde bulunan üretim atölyesinde üç katlı ve telli olarak imal ettiği cerrahi maskelerde, filtre olarak meltblown tipi dokunmamış kumaş kullanırken dış yüzeylere ise spunbond tipi dokunmamış kumaş kullanıyor.

Kalite standartlarına uygunluğu belgelenen malzemelerden hazırlanan maskeler, üretim hattına entegre olan UV cihazıyla da hijyenik hale getiriliyor.

Lateks dahil alerjik malzemeleri içermeyen, bakteriyel filtrasyon verimliliği, nefes alabilirlik (Delta P) ile mikrobiyal temizlikleri test edilen ve sterilizasyon işlemi tamamlanan maskeler, kutulanarak ihtiyaç duyulan noktaya ulaştırılmak üzere sevke hazır hale getiriliyor.

Pandeminin başından bu yana uluslararası standartlara uygun olarak ISO 13485 kalite sertifikalı tesislerinde üretim yapan Kızılay, CE belgeli ve EN14683+AC standardında Tip-1 tanımına uygun ürettiği cerrahi maskelerle, ihtiyaç sahiplerine ve sağlık çalışanlarına desteğine devam ediyor.

Üretilen maskeler ağırlıklı olarak ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılıyor. Kızılay, Etimesgut’taki üretim biriminin yanı sıra çeşitli illerde bulunan Toplum Merkezlerinde de gönüllüleri aracılığı ile maske üreterek pandemi ile mücadeleye destek veriyor.

Bazı Kızılay şubeleri de kendi bulundukları il veya ilçelerde yine gönüllüleri vasıtasıyla maske üretimi gerçekleştiriyor.

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