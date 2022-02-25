Kızılay Ukrayna'ya insani yardım gönderiyor
Kızılay Ukrayna'ya insani yardım gönderiyor. Üç yardım TIR'ının bugün yola çıkması bekleniyor.
Rusya Donbass operasyonunun ardından Türk Kızılayı, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçlar için bölgeye İnsani Yardım Konvoyu çıkardığını açıkladı.
Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay ekibimiz Depo Çadırları,evlerini terketmiş insanlara yönelik Afet Barınma Çadırları ve tahliye olan vatandaşlarımıza da destek verecek Seyyar İkram Araçları ile bölgeye hareket ediyor" dedi.