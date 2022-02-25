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Gündem Kızılay Ukrayna'ya insani yardım gönderiyor
Gündem

Kızılay Ukrayna'ya insani yardım gönderiyor

Kızılay Ukrayna'ya insani yardım gönderiyor. Üç yardım TIR'ının bugün yola çıkması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 16:09:00 - 2022-02-25 16:11:20
Kızılay Ukrayna'ya insani yardım gönderiyor

Rusya Donbass operasyonunun ardından Türk Kızılayı, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçlar için bölgeye İnsani Yardım Konvoyu çıkardığını açıkladı.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay ekibimiz Depo Çadırları,evlerini terketmiş insanlara yönelik Afet Barınma Çadırları ve tahliye olan vatandaşlarımıza da destek verecek Seyyar İkram Araçları ile bölgeye hareket ediyor" dedi.

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