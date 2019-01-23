Kızılay personel alımları ne zaman olacak? Kızılay personel alım ilanı 2019
Türk Kızılayı, personel alımı başvurusu ile kadrosundaki istihdamını arttırmaya hazırlanıyor. Son yayımladığı ilanlarda idari işler personeli, insan kaynakları işe alım uzmanı, doktor ve satın alma uzmanı gibi birçok alanda ilan yayımlayan Kızılay, personel alımı hakkında bazı bilgiler verdi. Peki, Kızılay personel alımları ne zaman olacak? Kızılay ne kadar personel alımı yapacak? Kızılay hangi illerde personel alacak?23 Ocak 2019 Çarşamba 14:05
Türk Kızılayı, personel alımı başvurusu ile kadrosundaki istihdamını arttırmaya hazırlanıyor. Son yayımladığı ilanlarda idari işler personeli, insan kaynakları işe alım uzmanı, doktor ve satın alma uzmanı gibi birçok alanda ilan yayımlayan Kızılay, personel alımı hakkında bazı bilgiler verdi. Peki, Kızılay personel alımları ne zaman olacak? Kızılay ne kadar personel alımı yapacak? Kızılay hangi illerde personel alacak?
Kızılay personel alımları ne zaman olacak?
Kızılay personel alımı ilanlarını erişime açtı. Ocak ayının başlarında açtığı yeni ilanlarla bünyesine yapacağı alımlar hakkında detayları erişime açan Kızılay, pozisyon bilgisi ver aranan nitelikleri paylaştı. İşte, Kızılay personel alımı ve detaylı bilgiler
Kızılay hangi illerde personel alımı yapacak?
|Pozisyon
|Şehir - Ülke
|Yayın Tarihi
|İdari İşler Personeli (Engelli)-Ankara (ENGL-İP)
|İstanbul, Gaziantep
|22.1.2019
|İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı (ARLK-2018)
|Ankara
|22.1.2019
|Executive Assistant (IFRC-01)
|Ankara
|18.1.2019
|Kan Bağışçısı Kazanım Personeli (KBKP1/2019)
|16.1.2019
|Flebotomist / Laboratuvar Teknikeri (FLB 2019 -1)
|Tüm Türkiye
|16.1.2019
|Doktor (Doktor 2018)
|TURKIYE
|15.1.2019
|Toplum Merkezi Yöneticisi (TMY2018)
|Gaziantep, Şanlıurfa,Mersin,Hatay, Bursa,K.Maraş
|11.1.2019
|Corporate Communication Specialist (CCS)
|Ankara
|8.1.2019
|Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu (SA - 2018)
|Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Gaziantep
|2.1.2019
|Reporting/ Data Specialist
|Türkiye
|2.1.2019
|Program/ Project Assistant (PA)
|2.1.2019
|Gençlik Çalışanı (GÇ092018)
|Türkiye
|2.1.2019
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