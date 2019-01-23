Kızılay personel alımları ne zaman olacak? Kızılay personel alım ilanı 2019

Türk Kızılayı, personel alımı başvurusu ile kadrosundaki istihdamını arttırmaya hazırlanıyor. Son yayımladığı ilanlarda idari işler personeli, insan kaynakları işe alım uzmanı, doktor ve satın alma uzmanı gibi birçok alanda ilan yayımlayan Kızılay, personel alımı hakkında bazı bilgiler verdi. Peki, Kızılay personel alımları ne zaman olacak? Kızılay ne kadar personel alımı yapacak? Kızılay hangi illerde personel alacak?

Kızılay personel alımları ne zaman olacak?

Kızılay personel alımı ilanlarını erişime açtı. Ocak ayının başlarında açtığı yeni ilanlarla bünyesine yapacağı alımlar hakkında detayları erişime açan Kızılay, pozisyon bilgisi ver aranan nitelikleri paylaştı. İşte, Kızılay personel alımı ve detaylı bilgiler

Kızılay hangi illerde personel alımı yapacak?