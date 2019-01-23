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Kızılay personel alımları ne zaman olacak? Kızılay personel alım ilanı 2019

Türk Kızılayı, personel alımı başvurusu ile kadrosundaki istihdamını arttırmaya hazırlanıyor. Son yayımladığı ilanlarda idari işler personeli, insan kaynakları işe alım uzmanı, doktor ve satın alma uzmanı gibi birçok alanda ilan yayımlayan Kızılay, personel alımı hakkında bazı bilgiler verdi. Peki, Kızılay personel alımları ne zaman olacak? Kızılay ne kadar personel alımı yapacak? Kızılay hangi illerde personel alacak?

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:05
Kızılay personel alımları ne zaman olacak? Kızılay personel alım ilanı 2019

Türk Kızılayı, personel alımı başvurusu ile kadrosundaki istihdamını arttırmaya hazırlanıyor. Son yayımladığı ilanlarda idari işler personeli, insan kaynakları işe alım uzmanı, doktor ve satın alma uzmanı gibi birçok alanda ilan yayımlayan Kızılay, personel alımı hakkında bazı bilgiler verdi. Peki, Kızılay personel alımları ne zaman olacak? Kızılay ne kadar personel alımı yapacak? Kızılay hangi illerde personel alacak?

Kızılay personel alımları ne zaman olacak?

Kızılay personel alımı ilanlarını erişime açtı. Ocak ayının başlarında açtığı yeni ilanlarla bünyesine yapacağı alımlar hakkında detayları erişime açan Kızılay, pozisyon bilgisi ver aranan nitelikleri paylaştı. İşte, Kızılay personel alımı ve detaylı bilgiler

Kızılay hangi illerde personel alımı yapacak?

PozisyonŞehir - ÜlkeYayın Tarihi
İdari İşler Personeli (Engelli)-Ankara (ENGL-İP) İstanbul, Gaziantep22.1.2019
İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı (ARLK-2018) Ankara22.1.2019
Executive Assistant (IFRC-01) Ankara18.1.2019
Kan Bağışçısı Kazanım Personeli (KBKP1/2019)  16.1.2019
Flebotomist / Laboratuvar Teknikeri (FLB 2019 -1) Tüm Türkiye16.1.2019
Doktor (Doktor 2018) TURKIYE15.1.2019
Toplum Merkezi Yöneticisi (TMY2018) Gaziantep, Şanlıurfa,Mersin,Hatay, Bursa,K.Maraş11.1.2019
Corporate Communication Specialist (CCS) Ankara8.1.2019
Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu (SA - 2018) Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Gaziantep2.1.2019
Reporting/ Data Specialist Türkiye2.1.2019
Program/ Project Assistant (PA)  2.1.2019
Gençlik Çalışanı (GÇ092018) Türkiye2.1.2019
 
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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:05
  1. Kilis
  2. Şanlıurfa
  3. Kahramanmaraş
  4. İstanbul
  5. Mersin
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