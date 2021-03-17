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Ekonomi Kızılay İzmir ve İstanbul personel alımı! Kızılay Hizmet Memuru alımı ne zaman?
Ekonomi

Kızılay İzmir ve İstanbul personel alımı! Kızılay Hizmet Memuru alımı ne zaman?

Türk Kızılay’ı KPSS şartı olmadan personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, Kızılay bünyesinde çalıştırılmak üzere İzmir ve İstanbul’da hizmet memuru alımı yapılacağı bildirildi. Peki, Kızılay Hizmet Memuru alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:03:00 -
Kızılay İzmir ve İstanbul personel alımı! Kızılay Hizmet Memuru alımı ne zaman?

Kızılay’ın yayınladığı personel alım ilanında, en az 2 yıllık ön lisans mezunu şartı aranıyor. Kızılay personel alımına başvurmak isteyen adaylar, en son 22 Mart tarihinde başvuru yapabilirler. Personel alımına başvurular https://basvuru.kizilaykariyer.com/XQFMCAXAURWWWUBWGD69ZZSYNX.JOB sitesi üzerinden alınacaktır.

Kızılay Hizmet Memuru alımı başvuru şartları nelerdir?

1- Ön lisans bölümü mezunu olmak,

2-Çok iyi düzeyde yazılı-sözlü Arapça bilgisine sahip olmak,

3- Düzgün diksiyon ve güçlü iletişim becerisine sahip olmak,

4- İnsani yardım sektöründe iş deneyimine sahip olmak,

5- Seyahat engeli bulunmamak ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,

6- Ekip çalışmasına yatkın olmak,

7- Ehliyet sahibi olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,

8- Microsoft Office programlarını kullanabilmek,

9- Erkek Adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli olmak.

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