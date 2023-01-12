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Aktüel Kızılay İle Türkiye Dağcılık Federasyonu afet ve ilk yardımda iş birliği yapacak
Aktüel

Kızılay İle Türkiye Dağcılık Federasyonu afet ve ilk yardımda iş birliği yapacak

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar’ın katıldığı törende, Kızılay ile Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) afet ve acil durumlar, ilk yardım ve gönüllü desteği alanında iş birliğini içeren protokolü imzalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 14:07:00 -
Kızılay İle Türkiye Dağcılık Federasyonu afet ve ilk yardımda iş birliği yapacak

Türk Kızılay ile Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF); afet ve acil durum anlarında lojistik, gıda temini ve gönüllü desteği, afete hazırlık ve müdahale eğitimi, afetlerden korunma bilinci, kan bağışı, kurumsal tanıtım ve ilk yardım gibi alanlarda iş birliği yapacak.

TDF Başkanı Başar: Ortak çalışma noktasında buluşmamız bizim açımızdan çok önemli

Türk Kızılay'ın ülkenin zor zamanlarda her zaman halkın yanında olan çok önemli bir kurum olduğunu belirten TDF Başkanı Başar, iş birliğinden dolayı Türk Kızılay'ına teşekkür ederek, “Türkiye Dağcılık Federasyonu ülkemizin tüm dağlarında ve yurt dışında sürekli faaliyet yapan çok geniş kapasiteye sahip, çok fazla sporcu potansiyeli bulunan bir federasyondur. Türk Kızılay gibi ülkemizin çok önemli, güzide bir kurumuyla bir protokol imzalayıp ortak çalışma noktasında buluşmamız bizim açımızdan çok önemli bir değer. Kızılay gönüllülerinin eğitiminden, dağcılarımızın eğitimine kadar ortaklaşa bir çalışma yapmak ve ülkemizde her zaman kara gün dostu olan Kızılay’a destek verebilmek amacıyla iş birliği yapıyoruz. Ülkemizdeki dağcılarımızın olağanüstü durumlar ve afet dönemlerinde her zaman öne çıkan bir yapısı vardır. Türk Kızılay ile birlikte ortak yürüteceğimiz çalışmalar da ülkemizin gücüne güç katacaktır” dedi.

“Yaptığımız İş Birliği, Dayanışma, Etkin Olma ve Yeni Fikirler Açısından Değer Yaratacak”

Yapılan iş birliğinden son derece mutlu olduklarını dile getiren Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Dağcılık Federasyonumuz, ilgi alanları itibariyle hem bireysel spor hem de takım sporu diyebileceğimiz ve doğanın o zorlu şartlarında hayatta kalma, ayakta kalma, zirvelere ulaşma noktasında insanın kendi potansiyelini gerçekleştirebileceği zorlu alanları içinde barındırmaktadır. Bizim de afet dönemlerimiz aslında zorlu mücadelelere hazır insanlar açısından ihtiyaç duyduğumuz dönemler. Dolayısıyla bu anlamda iki yapının iş birliği yapmasının toplumsal dirençlilik açısından çok büyük faydaları olacak. Diğer taraftan toplumumuzun ilk yardım kültürüne, sağlıklı yaşam kültürüne kavuşabilmesi ve toplumda afet bilinci oluşması açısından da Dağcılık Federasyonumuzla yaptığımız bu iş birliği, afet zamanlarında olsun sair zamanlarda olsun dayanışma, etkin olma ve yeni fikirler açısından değer yaratan bir iş birliği olacaktır” dedi.

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