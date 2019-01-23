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Kızılay hangi illerde personel alacak? Kızılay personel alımı 2019

Türk Kızılayı, personel alımı başvurusu ile kadrosundaki istihdamını arttırmaya hazırlanıyor. Son yayımladığı ilanlarda idari işler personeli, insan kaynakları işe alım uzmanı, doktor ve satın alma uzmanı gibi birçok alanda ilan yayımlayan Kızılay, personel alımı hakkında bazı bilgiler verdi. Peki Kızılay hangi illerde personel alacak? Kızılay personel alımı 2019

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:30
Kızılay hangi illerde personel alacak? Kızılay personel alımı 2019

Türk Kızılayı, personel alımı başvurusu ile kadrosundaki istihdamını arttırmaya hazırlanıyor. Son yayımladığı ilanlarda idari işler personeli, insan kaynakları işe alım uzmanı, doktor ve satın alma uzmanı gibi birçok alanda ilan yayımlayan Kızılay, personel alımı hakkında bazı bilgiler verdi. Peki Kızılay hangi illerde personel alacak? Kızılay personel alımı 2019

Kızılay hangi illerde personel alacak?

PozisyonŞehir - ÜlkeYayın Tarihi
İdari İşler Personeli (Engelli)-Ankara (ENGL-İP) İstanbul, Gaziantep22.1.2019
İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı (ARLK-2018) Ankara22.1.2019
Executive Assistant (IFRC-01) Ankara18.1.2019
Kan Bağışçısı Kazanım Personeli (KBKP1/2019)  16.1.2019
Flebotomist / Laboratuvar Teknikeri (FLB 2019 -1) Tüm Türkiye16.1.2019
Doktor (Doktor 2018) TURKIYE15.1.2019
Toplum Merkezi Yöneticisi (TMY2018) Gaziantep, Şanlıurfa,Mersin,Hatay, Bursa,K.Maraş11.1.2019
Corporate Communication Specialist (CCS) Ankara8.1.2019
Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu (SA - 2018) Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Gaziantep2.1.2019
Reporting/ Data Specialist Türkiye2.1.2019
Program/ Project Assistant (PA)  2.1.2019
Gençlik Çalışanı (GÇ092018) Türkiye2.1.2019
 
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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 16:30
  1. Kilis
  2. Şanlıurfa
  3. Kahramanmaraş
  4. İstanbul
  5. Mersin
  6. Hatay
  7. Gaziantep
  8. Bursa
  9. Ankara
  10. Kızılay
  11. Kızılay personel alımı
  12. Kızılay hangi illerde personel alacak?

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