Kızılay hangi illerde personel alacak? Kızılay personel alımı 2019
Türk Kızılayı, personel alımı başvurusu ile kadrosundaki istihdamını arttırmaya hazırlanıyor. Son yayımladığı ilanlarda idari işler personeli, insan kaynakları işe alım uzmanı, doktor ve satın alma uzmanı gibi birçok alanda ilan yayımlayan Kızılay, personel alımı hakkında bazı bilgiler verdi. Peki Kızılay hangi illerde personel alacak? Kızılay personel alımı 201923 Ocak 2019 Çarşamba 16:30
Türk Kızılayı, personel alımı başvurusu ile kadrosundaki istihdamını arttırmaya hazırlanıyor. Son yayımladığı ilanlarda idari işler personeli, insan kaynakları işe alım uzmanı, doktor ve satın alma uzmanı gibi birçok alanda ilan yayımlayan Kızılay, personel alımı hakkında bazı bilgiler verdi. Peki Kızılay hangi illerde personel alacak? Kızılay personel alımı 2019
Kızılay hangi illerde personel alacak?
|Pozisyon
|Şehir - Ülke
|Yayın Tarihi
|İdari İşler Personeli (Engelli)-Ankara (ENGL-İP)
|İstanbul, Gaziantep
|22.1.2019
|İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı (ARLK-2018)
|Ankara
|22.1.2019
|Executive Assistant (IFRC-01)
|Ankara
|18.1.2019
|Kan Bağışçısı Kazanım Personeli (KBKP1/2019)
|16.1.2019
|Flebotomist / Laboratuvar Teknikeri (FLB 2019 -1)
|Tüm Türkiye
|16.1.2019
|Doktor (Doktor 2018)
|TURKIYE
|15.1.2019
|Toplum Merkezi Yöneticisi (TMY2018)
|Gaziantep, Şanlıurfa,Mersin,Hatay, Bursa,K.Maraş
|11.1.2019
|Corporate Communication Specialist (CCS)
|Ankara
|8.1.2019
|Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu (SA - 2018)
|Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Gaziantep
|2.1.2019
|Reporting/ Data Specialist
|Türkiye
|2.1.2019
|Program/ Project Assistant (PA)
|2.1.2019
|Gençlik Çalışanı (GÇ092018)
|Türkiye
|2.1.2019
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