Kızılay hangi illerde personel alacak? Kızılay personel alımı 2019 Türk Kızılayı, personel alımı başvurusu ile kadrosundaki istihdamını arttırmaya hazırlanıyor. Son yayımladığı ilanlarda idari işler personeli, insan kaynakları işe alım uzmanı, doktor ve satın alma uzmanı gibi birçok alanda ilan yayımlayan Kızılay, personel alımı hakkında bazı bilgiler verdi. Peki Kızılay hangi illerde personel alacak? Kızılay personel alımı 2019

Türk Kızılayı, personel alımı başvurusu ile kadrosundaki istihdamını arttırmaya hazırlanıyor. Son yayımladığı ilanlarda idari işler personeli, insan kaynakları işe alım uzmanı, doktor ve satın alma uzmanı gibi birçok alanda ilan yayımlayan Kızılay, personel alımı hakkında bazı bilgiler verdi. Peki Kızılay hangi illerde personel alacak? Kızılay personel alımı 2019 Kızılay hangi illerde personel alacak? Pozisyon Şehir - Ülke Yayın Tarihi İdari İşler Personeli (Engelli)-Ankara (ENGL-İP) İstanbul, Gaziantep 22.1.2019 İnsan Kaynakları İşe Alım Uzmanı (ARLK-2018) Ankara 22.1.2019 Executive Assistant (IFRC-01) Ankara 18.1.2019 Kan Bağışçısı Kazanım Personeli (KBKP1/2019) 16.1.2019 Flebotomist / Laboratuvar Teknikeri (FLB 2019 -1) Tüm Türkiye 16.1.2019 Doktor (Doktor 2018) TURKIYE 15.1.2019 Toplum Merkezi Yöneticisi (TMY2018) Gaziantep, Şanlıurfa,Mersin,Hatay, Bursa,K.Maraş 11.1.2019 Corporate Communication Specialist (CCS) Ankara 8.1.2019 Satın Alma ve Lojistik Sorumlusu (SA - 2018) Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Gaziantep 2.1.2019 Reporting/ Data Specialist Türkiye 2.1.2019 Program/ Project Assistant (PA) 2.1.2019 Gençlik Çalışanı (GÇ092018) Türkiye 2.1.2019 İLANLARIN TAMAMINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ

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