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Aktüel Kızılay Başkanı Kerem Kınık’tan vatandaşlara uyarı
Aktüel

Kızılay Başkanı Kerem Kınık’tan vatandaşlara uyarı

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, koronavirüs vakalarının artışa geçtiğine dikkat çekerek, tedbirlere uyulması noktasında uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 18:02:00 -
Kızılay Başkanı Kerem Kınık’tan vatandaşlara uyarı

YENİ AKİT  ANKARA

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, vatandaşları uyardı.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Avrupa genelinde Covid19 yükselişi ülkemizde de özellikle İstanbulda ciddi boyutlarda. Vaka sayıları yüzbinlere doğru çıkıyor. Sağlık sisteminin kitlenmemesi için tam doz aşılanmamış olan vatandaşların aşılanması ve tedbirlere uyması elzem. Her ihmal vaka ve ölüm sayısını artıracak" dedi.

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