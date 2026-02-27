Kızılay aşevinde 3 bin ihtiyaç sahibinin iftar yemeklerini 20 hükümlü hazırlıyor

Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Demirel, Türk Kızılay Aşevi’nde ramazan boyunca her gün 3 bin kişiye yemek hazırladıklarını söyledi.

Demirel, şunları kaydetti:

“Hükümlülerin toplumun ıslahına yönelik harekete katılmalarından dolayı manevi haz aldıklarını müşahede ediyoruz. Çalışma süreleri biten bazı hükümlüler gönül bağıyla bizim kurumlara gelip yardım ediyor. Onlarla manevi bir bağ oluşturuyoruz. Hükümlüler hem kendilerini ihya edecek güzelliklerle buluşuyor hem de meslek öğreniyor.”