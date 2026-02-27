  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kızılay aşevinde 3 bin ihtiyaç sahibinin iftar yemeklerini 20 hükümlü hazırlıyor

Diyarbakır’da Türk Kızılay Aşevi’nde görevli 20 hükümlü, bakıma muhtaç yaşlılara, hasta ve engelliler ile ihtiyaç sahiplerine iftar için yemek hazırlıyor. Sıcak yemekleri, Türk Kızılay personeli ve gönüllüler dağıtıyor.

Türk Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Demirel, Türk Kızılay Aşevi’nde ramazan boyunca her gün 3 bin kişiye yemek hazırladıklarını söyledi.
Demirel, şunları kaydetti:

“Hükümlülerin toplumun ıslahına yönelik harekete katılmalarından dolayı manevi haz aldıklarını müşahede ediyoruz. Çalışma süreleri biten bazı hükümlüler gönül bağıyla bizim kurumlara gelip yardım ediyor. Onlarla manevi bir bağ oluşturuyoruz. Hükümlüler hem kendilerini ihya edecek güzelliklerle buluşuyor hem de meslek öğreniyor.”

