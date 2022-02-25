Kızı öyle şeyler söyledi ki... Haydar Dümen keşke önce kendini eğitseydi!

92 yaşında Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Haydar Dümen, ölümünün ardından mirası ile gündeme geldi. Yıllarca düzmece sorularla insanların ahlakını bozan Dümen'in ölmeden önce Beyoğlu'nda sahibi olduğu bina ve dairelerini tanıdığı bir emlakçıya devrettiği, emlakçı ölünce de Dümen'in yaklaşık 100 milyon liralık mirası için karmaşık bir durum oluştuğuna dair haber, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu.

Haydar Dümen'in mülklerinin bir kısmının, ölen emlakçının çocuklarının üzerinde görünmesi, Dümen'in eşi Gül Dümen'in de hukuk mücadelesi başlatması ortalığı karıştırdı.

Bu gelişmelerin ardından ise flaş bir gelişme daha yaşandı. Yıllarca ilişki eğitimi adı altında türlü rezillikleri empoze eden Haydar Dümen'in bozuk aile ilişkilerini gözler önüne seren bir detay ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre, bugüne dek çocuğu olduğuna dair bir haber çıkmayan ve toplumda birçok kişi tarafından da çocuğu olmadığı bilinen Haydar Dümen'in 3 çocuğunun olduğu ortaya çıktı.

Haydar Dümen 1954 yılında Emine Refahat Toksöz ile evlendi. Bu evlilikten Ali Alp Dümen ve Gaye Dümen isminde iki çocuğu oldu. Dümen'in bu iki çocuğu da evlendi ve birer çocukları oldu. Sonrasında Haydar Dümen, Melike Karakurt ile evlendi ve Emek Dümen isminde bir erkek çocuğu daha oldu.

Haydar Dümen üçüncü evliliğini ise Gül Dümen ile yaptı ve bu evlilikten çocuğu yok. Haydar Dümen'in 62 yaşında olan kızı Gaye Dümen, ölen babasının eşi Gül Dümen hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Gaye Dümen "İçim çok acıyor. Çok uğraştım babamla görüşmek için ama Gül Dümen babamla evlendikten sonra buna asla müsaade etmedi. İki yıldır ne olur göreyim diye yalvardım, olmadı. Ofise gittim, eve gittim, beni kovdurdu. Babamın yanında her zaman 3 kişi olurdu ve bunlar Gül Dümen'in adamlarıydı" diyerek sözlerine şöyle devam etti: "Gül Dümen onları tembihlemişti ve babamla asla yalnız kalamıyorduk. Gül Dümen yoksa da haberdar olup beni oradan göndertiyordu. Babamın vefatını da defnedildikten sonra öğrendik, cenazeye gidemeyelim diye..."

Gül Dümen'in telefonlarını engellediği için iletişim kuramadığını belirten Gaye Dümen, babasının ölümünü öğrendiği gün "Senin yatacak yerin yok. Allah senin de hakkını verecek, terbiyesiz... Babam haberim olmadan hastaneye yattı, öldü, defnedildi" diyerek ona mesaj attığını söyledi.

Haydar Dümen'in çocukları ve torunlarıyla görüşmesini istemeyen ve bu konuda yıllardır kurduğu otorite ile baskın hale gelen Gül Dümen hakkında Gaye Dümen çarpıcı bir iddiada daha bulundu. Gaye Dümen, "Gül Dümen babamın Beyoğlu'ndaki mülklerinden biz mahrum kalalım diye emlakçıyla böyle bir tezgah hazırlamış olmalı" dedi.

Haydar Dümen'in mallarını devrettiği emlakçı Metin Erkenci'nin oğlu Melih Erkenci, "Böyle bir şey yok, böyle bir şey olabilir mi? Bunu sizden öğrendim. Babamın üzerine böyle bir mal varsa çıkartın. Gül Hanım ile tanışıyorum, konuşuyorum" diye konuştu.

Haydar Dümen'in komşusu Osman Özdemir, malların devredilmesi olayından haberdar olduğunu, bu durumu emlakçı Metin Erkenci'den defalarca duyduğunu, hatta bu hikayeyi Cihangir'de birçok kişinin de bildiğini söyledi.