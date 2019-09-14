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Kızı kaçırana mutlaka vermek gerekir mi?

Bazı bölgelerimizde yaygın olan kız kaçırma olayı sonrasında aileler nasıl hareket etmelidirler. Kızı mutlaka kaçırana vermek gerekir mi? İşte dinimiz İslam'ın konuya bakışı...

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:42
Kızı kaçırana mutlaka vermek gerekir mi?

Toplumsal bir gerçek olan ve hala bazı bölgelerimizde bugün de devam eden "kız kaçırma" olayı sonrasında aileler nasıl davranmalı?

Bir kızı kaçıran eğer nikah yapmadan onunla birleşmiş olursa bu zinadır ve zina suçu işlendiği için zorla yapana ceza verilir.

Zinadan çocuk olmuş ise bu çocuk annenin üzerine kaydedilir, zina çocuğu tohum (sperm) sahibinin hukuk yönünden çocuğu olmaz.

Kaçırılan kız ile nikah yapılmış ve birleşme olmuş, bundan da çocuk doğmuş ise bu çocuğun babası ve anası bellidir.

Kaçırılan kıza dokunulmamış ise bakılır; eğer kız istiyorsa ve damad da uygun ise kaçıran bu damat adayına vermek uygun olur. Vermek mecburiyeti yoktur.

Kız istemiyorsa veya damad uygun değilse ona kız verilmez.

Kaçırılan kız ile nikah yapmadan birleşen kişi cezasını çektikten sonra yine kız istiyorsa ve başkaca bir engel de yoksa kızı ona vermek -şer’an gerekli olmasa da-  uygun olur; o kızın bir başkasıyla evlenmesinde güçlükler ve problemler vardır.


(Sorularla İslamiyet)

Yazar: Hayrettin Karaman (Prof. Dr.)
 
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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:42
  1. Karaman
  2. kız kaçırma
  3. kaçırarak evlenme

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