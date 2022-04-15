Kızı annesine fitre verir mi? Hangi akrabaya fitre geçer hangi yakına fitre verilmez?

Ramazan ayında anneye fitre ve zekat verilip verilmeyeceğini merak eden vatandaşlar, Kaynanaya kaynataya fitre verilir mi? Evli olan biri annesine fitre verebilir mi? soruları ile internette bu konuya çokça bakmaya başladı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgilere haberimizde yer verdik.

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır) dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Fitrenin kimlere verilip verilmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki fitre kime verilir, kime verilmez?

Fitre kime verilmez?

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez. Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir.