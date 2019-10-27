Kızartmadan karnıyarık nasıl yapılır? Fırında hafif karnıyarık tarifi

Karnıyarık hem lezzetli hem de bol kalorili geleneksel yemeklerimizden biridir. Klasik karnıyarıkta önce patlıcanlar bol yağda kızartılır, ardından içi kıymalı harçla doldurulup fırınlanır. Ancak daha hafif bir yemek hazırlamak istiyorsanız; kızartma işlemini atlayabilirsiniz. Peki, kızartmadan karnıyarık nasıl yapılır?

Kızartmadan karnıyarık nasıl yapılır?

Malzemeler:

250 gram kıyma

6 adet patlıcan

1 adet soğan

2 adet domates

2 yemek kaşığı salça

1-2 adet yeşil biber

Sıvıyağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

Öncelikle işe patlıcanları yıkayarak başlayın.

Ardından patlıcanları alacalı şekilde soyun.

Kuruladığınız patlıcanları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Fırça yardımıyla patlıcanların üzerine yağ sürün.

Patlıcanları 15-20 dakika kadar 200 derecelik fırında pişirin.

Patlıcanlar pişerken iç harcı hazırlayabilirsiniz.

Bir tavaya yağı alın ve ısıtın.

Yağın ardından tavaya soğanları ekleyin.

Soğanları soteledikten sonra tavaya kıymayı alın.

Kıyma suyunu çektikten sonra domates, biber ve salçayı ekleyin.

Son olarak baharatları ekleyip harcın pişmesini bekleyin.

Patlıcanları fırından çıkarın ve bıçakla ortalarını açın.

Patlıcanın içini harçla doldurun.

Arzu ederseniz patlıcanların üzerine dilimlediğiniz domateslerden ekleyin.

Bir yemek kaşığı salça ile bir çay bardağı sıcak suyu karıştırıp tepsiye dökün.

Yemeğiniz yaklaşık 20 dakika içinde hazır hale gelecektir.

Afiyet olsun.