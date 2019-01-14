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Kız çocuğunun hastane tuvaletindeki çığlıkları dehşeti ortaya çıkardı

17 yaşındaki kız çocuğu, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde düşük yaptı. H.A. isimli kız çocuğunun çığlıklarını duyan diğer hastaların yakınları, hastane görevlilerine haber verdi. Tuvaletten alınan H.A., doğumhanede tedaviye alındı.

14 Ocak 2019 Pazartesi 20:04
Kız çocuğunun hastane tuvaletindeki çığlıkları dehşeti ortaya çıkardı

Antalya'da, 17 yaşındaki H.A., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde iddiaya göre düşük yaptı. H.A. tedaviye alınırken, bebeğin cinsiyeti ya da kaç aylık olduğu ile ilgili bilgi verilmedi.

Çığlıkları duyan hasta yakınları görevlilere haber verdi

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. H.A. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Acil servisten girişi yapılan H.A., bir süre sonra tuvalete gitmek istediğini söyledi. İddiaya göre, H.A. tuvalette bebeğini düşürdü. H.A.'nın çığlıklarını duyan diğer hastaların yakınları hastane görevlilerine haber verdi. Tuvaletten alınan H.A., doğumhanede tedaviye alındı.

Bebeğin cinsiyeti ve kaç aylık olduğu konusunda bilgi verilmizken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 20:04
  1. Antalya
  2. Atatürk
  3. Ağrı
  4. Muratpaşa
  5. Atatürk Devlet Hastanesi

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