Kız çocuğunun hastane tuvaletindeki çığlıkları dehşeti ortaya çıkardı
17 yaşındaki kız çocuğu, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde düşük yaptı. H.A. isimli kız çocuğunun çığlıklarını duyan diğer hastaların yakınları, hastane görevlilerine haber verdi. Tuvaletten alınan H.A., doğumhanede tedaviye alındı.14 Ocak 2019 Pazartesi 20:04
Antalya'da, 17 yaşındaki H.A., karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanenin tuvaletinde iddiaya göre düşük yaptı. H.A. tedaviye alınırken, bebeğin cinsiyeti ya da kaç aylık olduğu ile ilgili bilgi verilmedi.
Çığlıkları duyan hasta yakınları görevlilere haber verdi
Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Atatürk Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. H.A. karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Acil servisten girişi yapılan H.A., bir süre sonra tuvalete gitmek istediğini söyledi. İddiaya göre, H.A. tuvalette bebeğini düşürdü. H.A.'nın çığlıklarını duyan diğer hastaların yakınları hastane görevlilerine haber verdi. Tuvaletten alınan H.A., doğumhanede tedaviye alındı.
Bebeğin cinsiyeti ve kaç aylık olduğu konusunda bilgi verilmizken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
YORUM YAZ