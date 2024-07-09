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Gündem Kız arkadaşına kızdı, ABD'de patron oldu!
Gündem

Kız arkadaşına kızdı, ABD'de patron oldu!

Yeniakit Publisher
2024-07-09 09:16:56 - 2024-07-09 09:16:56

Niğde'de gündelik işçi olarak çalışan Can Harmanşah, kız arkadaşının 'Hayalin yok' deyip terketmesine hırslandı, ABD'de tır okulu açarak patron oldu.

Türklerin ABD’de birbirine destek veren ve gelirleri yüksek olan bir toplum olması için Türk Birliği’ni kuran Can Harmanşah, “Niğdeliyim ve 8 yıldır Amerika’da yaşıyorum. Burada ekonomik zorluklar yaşıyordum, çiğ köftecide çalıştım, paketçilik yaptım zorlu şartlarla para biriktirip 2016’da yurt dışında yüksek lisansıma başladım. ABD’de bütün işlerde çalıştım, sonunda da tırcılığa başladım. Tır şoförlüğünden sonra da kariyerim çok farklı bir şekilde değişti. Önceden hayalim, amacım yoktu. Eskişehir’de üniversite öğrencisiyken kız arkadaşımla hayalim olmadığı için bir ayrılık yaşadım. Onun üstüne bütün hayatım değişti. Gittiğimde İngilizcem sıfırdı, hiç kimseyle iletişime geçemiyordum, çok zorlandım. Bizim ülkemizde tır şoförü olmak ustalık gerektiren bir meslek ve yapabileceğimi düşünmüyordum” dedi.

Masa başı işinden istifa etti, patronuna ortak oldu

Aldığı eğitimden dolayı yaşadığı eyalette ofiste çalışması istenen ancak mutlu olmadığını söyleyen Harmanşah bir süre sonra işinden istifa ederek tır şoförlüğü yapmaya başladığını ve gelen talepler üzerine tır şoförleri için eğitim okulu açtığını belirtti. Harmanşah, "YouTube kanalımda tır şoförü olmakla ilgili videolar çekiyordum ve Türklerden çok mesaj alıyordum. Bunun üzerine de patronumla okul açmaya karar verdik. Türk göçmenler olarak ABD’de ekonomimiz yükselirse birbirimize faydamız olur diye düşündük, böyle bir kapı açtık. Patronum ortağım oldu 2,5 yıldır binden fazla vatandaşımızı tırcı yaptık" ifadelerini kullandı.

ABD’de ’Türk Birliği’ kurduklarını ve bu birlik sayesinde iyilik hareketini yaymaya çalıştıklarını aktaran Harmanşah, "Türkler olarak ABD’de güçlü bir toplum olmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Harmanşah, “Amerika’da 50 eyalete yakın yerde Türk Birliği’ni kurduk. Vatandaşımız geldiği zaman bize ulaşabiliyor ve yardım edebiliyoruz. İyiliği yaymaya çalışıyoruz, burada zorluk yaşamasını istemiyoruz. Türkler diğer toplumlara baktığımız zaman Amerika’da çok dağınık, onlar belli sektörlere dağılmışlar ama biz bu şekilde güçlenememişiz. Belki tır bunun için iyi bir araç olacak, bundan 10-15 yıl sonra tır şoförü yaptığımız vatandaşlarımızın, tır şirketleri ya da çok para kazandıkları işletmeleri olacak. Bu sayede de vatandaşlarımızın çocukları iyi okullarda okuyacaklar, iyi bir geleceğe sahibi olacaklar. Bizim de buna bir katkımız olacak" şeklinde konuştu.

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