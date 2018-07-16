THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Kıymalı yeşil mercimek yemeğinin yanına neler yapılabilir?

Kıymalı yeşil mercimek yemeğinin yanına ne gider? Kıymalı yeşil mercimek yemeğinin yanına neler yapılabilir?

16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:09
Kıymalı yeşil mercimek yemeğinin yanına neler yapılabilir?

CACIK

Kıymalı yeşil mercimek yemeğinin yanında en iyi ne gider sorusunun en doğru cevabı cacık olacaktır.

Yoğurda isterseniz küçük küçük doğrayacağınız salatalıkları, tercihe göre rendeleyebilirsiniz.

Sarımsak, tuz ile tatlandıracağınız cacığınıza zeytinyağı, nane ya da pul biber de ilave ederek kıymalı yeşil mercimek yemeğinizin yanında ikram edebilirsiniz.

MAKARNA

Kıymalı yeşil mercimek yemeğiniz ile birlikte makarna tercih edebilirsiniz. Sade ya da salçalı yapacağınız makarnanız ile birlikte yiyeceğiniz kıymalı yeşil mercimek yemeği sizlere sağlıklı bir öğün geçirmenizi sağlayacaktır.

PİRİNÇ PİLAVI

Tereyağlı ve de şehriyeli pirinç pilavınız ile birlikte kıymalı yeşil mercimek yemeğinizi misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Pirinç pilavınıza servis ederken karabiber eklemeyi de unutmayınız.

DOMATES ÇORBASI

Taptazyken alıp konservelediğiniz domates soslarından yapabileceğiniz gibi normal domatesler ile de harika bir domates çorbası kıymalı yeşil mercimek yemeğinize eşlik edebilir.

KARNABAHAR SALATASI

Yoğurtlu karnabahar salatası, kıymalı yeşil mercimek yemeğinin yanında iyi bir seçim olacaktır. Akşam yemeklerinizde iyi bir ikili olacaktır.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 20:09
  1. Yemek Tarifleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu mu?
    1. Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli..
    2. Sütlaç tarifi
    3. Ağız kokusunu gideren çay tarifi
    4. Afrika'da etkili olan yağış can aldı:..
    5. Dolar nasıl düşecek? Başkan..
    6. Limonlu buzlu çay nasıl yapılır?
    7. Operasyonun yapılacağı cemaat..
    8. Danıştay üyeliğine seçilen Abdurrahman..
    9. İngiltere'den flaş Rusya açıklaması
    10. Pirinç örgü nasıl yapılır?
    11. Tayyibe Kaycıoğlu kimdir?
    12. Mısır unu nasıl yapılır?
    13. FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon:..
    14. Deri koltuk temizlerken bunlara dikkat..
    15. Şaziye Fırat Civelek kimdir? Danıştay..
    16. Kriz giderek büyüyor! Listeye..
    17. Brokoli nasıl pişirilir?
    18. Ağızdan su gelmesi nedenleri nelerdir?
    19. Vişne reçel nasıl yapılır?
    20. Ronaldo Juventus'a imzayı attı
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Murat Bardakçı'dan çok konuşulacak 15 Temmuz çağrısı: Basit ama şık...
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    'Beyaz dul', 30 kadın bombacı yetiştirdi
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Darbe destekçilerine dokunulmadı!
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İsmail Küçükkaya sosyal medyada alay konusu oldu
    İsmail Küçükkaya sosyal medyada alay konusu oldu
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı