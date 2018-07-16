Kıymalı yeşil mercimek yemeğinin yanına neler yapılabilir?

CACIK

Kıymalı yeşil mercimek yemeğinin yanında en iyi ne gider sorusunun en doğru cevabı cacık olacaktır.

Yoğurda isterseniz küçük küçük doğrayacağınız salatalıkları, tercihe göre rendeleyebilirsiniz.

Sarımsak, tuz ile tatlandıracağınız cacığınıza zeytinyağı, nane ya da pul biber de ilave ederek kıymalı yeşil mercimek yemeğinizin yanında ikram edebilirsiniz.

MAKARNA

Kıymalı yeşil mercimek yemeğiniz ile birlikte makarna tercih edebilirsiniz. Sade ya da salçalı yapacağınız makarnanız ile birlikte yiyeceğiniz kıymalı yeşil mercimek yemeği sizlere sağlıklı bir öğün geçirmenizi sağlayacaktır.

PİRİNÇ PİLAVI

Tereyağlı ve de şehriyeli pirinç pilavınız ile birlikte kıymalı yeşil mercimek yemeğinizi misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Pirinç pilavınıza servis ederken karabiber eklemeyi de unutmayınız.

DOMATES ÇORBASI

Taptazyken alıp konservelediğiniz domates soslarından yapabileceğiniz gibi normal domatesler ile de harika bir domates çorbası kıymalı yeşil mercimek yemeğinize eşlik edebilir.

KARNABAHAR SALATASI

Yoğurtlu karnabahar salatası, kıymalı yeşil mercimek yemeğinin yanında iyi bir seçim olacaktır. Akşam yemeklerinizde iyi bir ikili olacaktır.