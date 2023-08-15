Kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifi: Çay saatinizin yeni gözdesi bayatlamayan! Sevdikleriniz her gün kapış kapış isteyecek

Malzemeler

125 gr tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta ( sarısı hamura akı üzerine )

yarım paket kabartma tozu ( 5 gr )

2 yemek kaşığı elma sirkesi

1 tatlı kaşığı silme tuz

1 tatlı kaşığı silme şeker

2 su bardağı un



üzeri için;

yumurta akı

kavrulmuş susam

Tarif

Kıyır kıyır tuzlu kurabiye hamuru için ilk olarak oda ısısındaki yumuşamış tereyağı yada margarini kap içine alın. Spatula ile yağı ezip un hariç diğer kalan malzemeleri kap içine ekleyin.

Yeniden spatula ile malzemeleri karıştırın. Sıvı malzemeler homojen kıvam alınca üzerine kontrollü şekilde un ekleyin. Hamuru yoğurup ele yapışmayan şekil alabilen bir hamur hazırlayın.

Hazır olan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle hamuru yuvarlayın. Ardından uzunlamasına şekil verin. Kurabiyeleri ilk olarak yumurta akına bulayın.

Ardından bolca kavrulmuş susama bulayın. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisine kurabiyeleri yerleştirin. Kurabiyelerin üzerine bir bıçak ile uzunlamasına kesik atın.

Kurabiyeleri pişirmek için önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Yaklaşık 20 dakikada pişen kurabiyeleri fırından çıkarın. Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra servisini yapabilirsiniz.

Kıyır kıyır tuzlu turabiye tarifi hazır afiyet olsun.

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