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Kıvırcık saç bakımı ve saç kremi tarifi

Kıvırcık saçların bakımı biraz daha zordur. İşte kıvırcık saç bakım kremi tarifi…

21 Kasım 2018 Çarşamba 22:07
Kıvırcık saç bakımı ve saç kremi tarifi

GEREKLİ MALZEMELER

1/4 su bardağı hindistan cevizi sütü (sütü kullanmadan önce mutlaka çalkalayın, yoksa sadece kremasını alabilirsiniz)
2 çorba kaşığı bal
1 çorba kaşığı hindistancevizi yağı, erimiş
1 çorba kaşığı sade yoğurt
2-3 damla biberiye veya lavanta esansiyel yağı

YAPILIŞI

Tüm malzemelerinizi küçük bir kasede veya karıştırıcıda karıştırın. Saç kreminiz hazır.

UYGULAMA NASIL YAPILMALI?

Elinize bir miktar saç kreminden alın ve saçınızın her tarafına sürün. İyice karıştığından emin olmak için kremi sürdükten sonra saçınızı tarayın. Ardından saçlarınızı bir duş bonesi ile kapatın.

Kremin yaklaşık 45 dakika boyunca saçınızda kalmasına izin verin. Sonra normal duş alın. Saçınızı yağlı hissederseniz 2 kez yıkabilirsiniz. Daha sonra hava ile kurumasına zaman tanıyın.

Sonuçta saçlarınız çok daha yumuşak ve kıvırcıklar dalgalı ve kıvrımlı olacaktır.

Bu saç kremi içindeki belirli bileşenlerin saç için neden harika olduğuna dair birkaç not:

HİNDİSTAN CEVİZİ SÜTÜ

Büyümeyi uyarır, zarar görmüş saçları onarır, bukleleri gevşetir.

BAL

Saçları yumuşatır, saçın büyümesini hızlandırır, antibakteriyel, parlamayı artırır.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Saçları nemlendirir ve güçlendirir, kepekle savaşmaya yardımcı olur

YOĞURT

Telleri nemlendirir ve güçlendirir, parlaklığı artırır, kepekle savaşmaya yardımcı olur.

BİBERİYE ESANSİYEL YAĞI  

Saç köklerini temizler, güçlendirir ve besler ve büyümeyi teşvik eder.

LAVANTA ESANSİYEL YAĞI

Antibakteriyeldir ve kepek için harika sonuçlar verir.

 

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 22:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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