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Kadın - Aile Kivinin faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Kivinin faydaları nelerdir?

C vitamini, K vitamini, E vitamini, folat ve potasyum gibi besinlerle dolu olan kivi kış aylarının gelmesi ile en çok tüketilen meyveler arasında yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 00:49:00 - 2021-11-26 00:54:32
Kivinin faydaları nelerdir?

İçerisinde bulunan bol miktarda mineral ve proteinler gerek yetişkinler gerekse çocukların sağlığı açısından sağladığı önemli katkıları saymakla bitmez.

Kivinin faydaları nelerdir?

  • Astım belirtilerini azaltır
  • Yüksek C vitamini kaynağıdır
  • Sindirime yardımcı olur
  • Hamileler için folat kaynağı
  • Sağlıklı ve güzel bir cilt mükemmel olduğu söylenir.
  • Kan basıncını yönetmeye yardım eder
  • Kilo vermeye yardımcı olur
  • Kalp sağlığını iyileştirir

Kiviyi yeterli miktarlarda tüketmek çok önemlidir. Çok fazla tüketilmesi kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Kivi Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 63 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Adet (Küçük) yani 80 gramlık miktarında Kivi 51 kalori bulunmaktadır. Kivi, yüksek oranda C vitamini, folik asit, potasyum açısından zengin bir kaynaktır. Kivi çekirdekleri omega 3 yağ asidi içerir. Aynı zamanda lif içeriği de yüksektir.

 

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