Kivinin faydaları nelerdir?
C vitamini, K vitamini, E vitamini, folat ve potasyum gibi besinlerle dolu olan kivi kış aylarının gelmesi ile en çok tüketilen meyveler arasında yer alıyor.
İçerisinde bulunan bol miktarda mineral ve proteinler gerek yetişkinler gerekse çocukların sağlığı açısından sağladığı önemli katkıları saymakla bitmez.
Kivinin faydaları nelerdir?
- Astım belirtilerini azaltır
- Yüksek C vitamini kaynağıdır
- Sindirime yardımcı olur
- Hamileler için folat kaynağı
- Sağlıklı ve güzel bir cilt mükemmel olduğu söylenir.
- Kan basıncını yönetmeye yardım eder
- Kilo vermeye yardımcı olur
- Kalp sağlığını iyileştirir
Kiviyi yeterli miktarlarda tüketmek çok önemlidir. Çok fazla tüketilmesi kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Kivi Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 63 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Adet (Küçük) yani 80 gramlık miktarında Kivi 51 kalori bulunmaktadır. Kivi, yüksek oranda C vitamini, folik asit, potasyum açısından zengin bir kaynaktır. Kivi çekirdekleri omega 3 yağ asidi içerir. Aynı zamanda lif içeriği de yüksektir.