  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Resmi Gazete'de
Aktüel

Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Resmi Gazete'de

Yeniakit Publisher
2021-01-01 10:32:49 -
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Resmi Gazete'de

ANKARA (AA) - Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Kanunla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarında belirtilen organizasyonların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen ya da bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların yasaklı işlem ve faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin makul sebeplerin varlığı halinde, Türkiye'deki mal varlıkları gecikmeksizin dondurulacak.

BMGK kararlarında belirtilen madde, malzeme ve ekipmanın ithali, ihracı, transiti ve teknolojinin transferi veya nükleer faaliyetlere ya da nükleer silah atma sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması veya destek verilmesi yasak olacak.

Kanunun uygulamasıyla ilgili Denetim ve İşbirliği Komisyonu oluşturulacak.

İnternet ortamında izinsiz yardım toplanmasının engellenmesi ile toplumda var olan yardımlaşma duygusunun istismar edilmesinin önlenmesi amacıyla valilik veya İçişleri Bakanlığının talebi üzerine hakim kararıyla söz konusu faaliyetlere ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

İzinsiz yardım toplayanlara 5 bin Türk lirasından 100 bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilecek.

İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde 10 bin Türk lirasından 200 bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkan sağlayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5 bin Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılacak.

- Mal varlıkları dondurulabilecek

Ticaret Bakanlığı, pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defterinin elektronik ortamda tutulmasını zorunlu kılabilecek.

Ceza Muhakemesi Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, yürütülen soruşturma veya kovuşturmalar bakımından muhafaza altına alınan veya el konulan mal varlığı değerlerinin kıymeti tespit edilecek.

Mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra terörizmin finansmanı suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan mal varlığının dondurulmasına karar verilebilecek.

Terörizmin finansmanı suçu, örgütü kuran veya yöneten ya da örgüt üyesi tarafından gerçekleştirilmesi halinde, bu kişiler hakkında örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları uyarınca verilecek ceza üçte birine kadar artırılacak.​​​​​​​

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Sisi'nin idaresindeki Mısır, askeri hamlesini dünyaya duyurdu
Dünya

Darbeci Sisi'nin idaresindeki Mısır, askeri hamlesini dünyaya duyurdu

Darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin idaresinde olan Mısır, İtalya'dan satın aldıkları 2 deniz fırkateyninden birini teslim aldığını açıkladı...
Atatürk'ü Koruma Kanunu onu da vurdu! Yılmaz Özdil'e Atatürk'e hakaret suçundan soruşturma
Gündem

Atatürk'ü Koruma Kanunu onu da vurdu! Yılmaz Özdil'e Atatürk'e hakaret suçundan soruşturma

Mustafa Kemal'in hayatını karaladığı kitabını 2 bin 500 liradan satarak cebini dolduran Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil, hakkında 'Atatürk'e hakar..
İsrail ile kucak kucağa olan BAE’de büyük şok:
Siyaset

İsrail ile kucak kucağa olan BAE’de büyük şok: "Çok utandım" deyip açıkladı!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail arasında ticari uçuşlar başladıktan bir ay sonra beklenmedik bir kriz patlak verdi. Dubai’ye giden..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay