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Kitap kurtları Kütüphane Haftası’nda ödüllendirilecek

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, geçtiğimiz yıl düzenledikleri Dr.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
Kitap kurtları Kütüphane Haftası’nda ödüllendirilecek

Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, geçtiğimiz yıl düzenledikleri Dr. İbrahim Türek okuma ödüllerini bu yıl ve bundan sonraki yıllarda geleneksel olarak uygulayacaklarını, en çok kitap okuyanların Kütüphane Haftası’nda ödüllendirileceklerini söyledi.


Manisa İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak, geçtiğimiz yıl düzenledikleri Dr. İbrahim Türek okuma ödüllerini, geleneksel hale getirmek adına çalışmaları tamamladıklarını söyledi. Manisa’da Kitapsaray olarak bilinen İl Halk Kütüphanesinde 2018 yılı sonu itibariyle 75 bin 476 kitap olduğunu belirten Sudak, üye sayısının 38 bin 435 olduğunu söyledi. Sudak şunları söyledi: “2018 yılında kütüphanemizdeki üyelerimiz, 109 bin 155 adet kitabı ödünç alarak kütüphanemizden faydalanmışlardır. Kütüphanemizde sağlanan tüm hizmetlerden 334 bin 301 kişi yararlanmıştır. Her yıl mart ayının son pazartesi günü ile başlayan hafta ’Kütüphane Haftası’ olarak kutlanılır. Ödül alacak şahıslar bir önceki yılın 1 Mart tarihi ile kutlama yapılan yılın 28 - 29 Şubat tarihleri arasında belirlenir. Kitapsaray, Şehzadeler Dr. İbrahim Türek Halk Kütüphanesi ve Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi için ayrı ayrı tespit edilir. Geçmiş yıllarda gerçekleştirilen okuma ödülleri geçtiğimiz yıl ilk defa Dr. İbrahim Türek Okuma Ödülleri ismi ile gerçekleştirilmiştir. Şehrimize bir kütüphane kazandırılması ile ilgili büyük destekleri olan, kitap ve kütüphane dostu olan Dr. İbrahim Türek adına gerçekleştirilen Okuma Ödüllerinin bundan sonraki yıllarda da geleneksel olarak devam etmesi planlanmaktadır. En çok kitap okuyan çocuk ve yetişkin kullanıcılarımıza verilecek bu ödüllerle kitap okumayı ve kütüphanemizi ziyareti teşvik etmeyi amaçlıyoruz.”

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:21
  1. kitap
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