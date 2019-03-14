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“Kitap Kumbarası’na, bir kitap da senden olsun”

Borçka Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nde başlatılan ’Bir kitap da senden olsun’ kampanyası kapsamında Kaymakamlık girişine ve Tapu Müdürlüğü koridoruna kitap kumbarası konuldu.

14 Mart 2019 Perşembe 17:18
“Kitap Kumbarası’na, bir kitap da senden olsun”

Borçka Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğü’nde başlatılan ’Bir kitap da senden olsun’ kampanyası kapsamında Kaymakamlık girişine ve Tapu Müdürlüğü koridoruna kitap kumbarası konuldu.


İlçe Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker de kampanyaya destek vererek kumbaraya kitap attı. Kampanya kapsamında okul bahçelerine de kitap kumbarası yerleştirilecek. Kumbaralarda biriken kitap ise ihtiyaç duyulan okul kütüphaneleri ve sınıf kitaplıklarına gönderilecek .


Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Türker, "Kurumumuzun Tapu Müdürlüğü tarafından, topluma örnek olacak bir kampanya düzenlendi. Bu kampanyaya sadece bizler değil, toplumun her kesiminden destek gelmesi gerekiyor. Kitap okumayı özendirmek, sevdirmek, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak amacındayız” dedi.


Borçka Tapu Müdürü Neslihan Geçer ise yaptığı açıklamada daha önce çalıştığı Kars Susuz ilçesinde Yolboyu köyü, Tapu Müdürlüğü Kütüphanesi, Esenkent Köyü Kars Tapu Müdürlüğü kütüphanesive bilişim sınıfı, Büyük Oluklu Yatılı Bölge Okulu Selim Tapu Müdürlüğü kütüphanesi ve bilişim sınıfı kurduklarını hatırlattı. Geçer, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:18
  1. kitap

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