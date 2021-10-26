Kışlık lastik ne zaman takılmaya başlayacak 2021? Kış lastiği ne zaman takılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlara kış lastiği takılması, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunlu olacak. Peki, kış lastiği ne zaman takılır?

Kış lastiği takma ne zaman başlayacak?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu aralık başında başlayacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor.Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Kış lastiği uygulaması bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

Hangi araçlarda kış lastiği zorunlu?

Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda? Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

Kış lastiği neden takılır?

Islak zeminde aracınızın kayma riski düşer.

Yüksek yola tutunma ve yolu kavrama gücü ile daha az kaza yapma riski ve çok daha güvenli bir sürüş sağlar.

Kış lastikleri sayesinde ıslak ya da kaygan yollar üzerinde fren mesafesini kısaltır.

Kar, buz, su üzerinde veya çamurlu yüzeylerde araba kullanırken üst düzey güvenlik sağlar.

Kış lastiği nasıl seçilir?

Araç üreticisinin önerdiği kış lastiği markası ve tipi; ölçü, yük sınıfı ve hız sınıfına uygun olmalıdır.

Seçilen kış lastiğinin üzerinde mutlaka 'kış lastiği (içinde kar tanesi deseni olan üç zirveli dağ)' işaretinin olması gerekir.

Aracın tüm kış lastiği olması gerekir. Çünkü aracın en kısa mesafede durması hareket edebilmesinden daha önemlidir.

İyi bir fren performansı ve kararlılık için 4 tekerlekte de kış lastiği şarttır.